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Dünya

MISIR'IN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALAR: 5 ÖLÜ KAHİRE (A.A)

09 Şubat 2011 23:28

-MISIR'IN GÜNEYİNDEKİ ÇATIŞMALAR: 5 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 09.02.2011 - Mısır'ın güneyinde polis ve göstericiler arasında önceki gün başlayan ve bugün de devam eden çatışmalarda, 5 kişinin öldüğü bildirildi. Hastane kaynakları, çatışmalarda 5 kişinin öldüğünü belirtti.  Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi ise başkent Kahire'nin 400 km güneyindeki El Harga kentinde önceki gün başlayan gösterilerin dün başka bölgelere de yayıldığını söyledi. Yetkili, polisin göstericilere gerçek mermi sıktığını, 100 kadar kişinin yaralandığını, yaralananlardan 3'ünün bugün öldüğünü ifade etti. Gösterilerde ölenlerin olduğunun açıklanmasından sonra halkın, aralarında 2 karakol, bir mahkeme ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in partisinin yerel merkezinin de bulunduğu 7 devlet binasını ateşe verdiği kaydedildi. Güvenlik güçleri, bugün ülkenin batı çöllerinde bir vahayı da içeren Yeni Vadi bölgesindeki çatışmalarda bir protestocunun öldüğünü, bazılarının yaralandığını açıklamıştı. Çatışmaların dün başladığı, bugün de devam ettiği bildirilmişti.

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