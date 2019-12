Mısır'ın en zenginleri jet hızıyla kaçtı

T24

Olaylar hız kesmedi





Askere gerçek mermiyle ateş izni



Polis tekrar sokağa döndü





Hükümet El Cezire’yi de yasakladı





Hileli parlamento seçimi düzeltilecek





Hapishanelerden binlerce kişi kaçtı



ORDUDAN ‘KONTROL ELİMİZDE’ MESAJI



NOTLAR...







Türk mahkum: Bizi kurtarın



Kahire’de on binler, Mübarek ve yardımcılığına atadığı Ömer Süleyman’ın ülkeyi terk etmesini istedi. İçişleri Bakanlığı’nı bile asker koruyor. Halk kendi yerel milis güçlerini oluşturdu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Jetler Kahire’de alçaktan uçarken, yerdeki askerlere de ihtiyaç halinde ‘ateş’ emri verildi. Ordunun, büyük kentlere gönderdiği zırhlı araçlar da önlem olamadı. Polis, çekildiği sokaklara dün akşam döndü.“Zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu” diye ayaklanan Mısırlıların isyanının altıncı gününde ülkenin zengin aileleri özel jetlerle kaçmaya başladı. Ülkenin en varlıklı ailelerini taşıyan 19 özel jet dün sabaha karşı Kahire Havalanı’dan havalanırken adını gizli tutan bir yetkili işadamlarının güzergahını Dubai olarak açıkladı. Aynı yetkiliye göre yolcular arasında Orascom Telecom adlı Mısır’ın en önde gelen telekom şirketinin patronu Necib Sawiris, oteller kralı ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in yakın arkadaşı Hüseyin Salim de bulunuyor. Mısır’daki Türklerin de dün tahliyesine başlandı. Türk Havayolları Kahire’ye 4, İskenderiye’ye 1 uçak göndererek 750 vatandaşın tahliyesine başladı. ABD de vatandaşlarına, Avrupa’daki güvenli yerlere taşınacakları bilgisini verdi.Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık iktidarında kendisine ilk kez bir yardımcı ataması ve hükümeti değiştirmesi halkı sakinleştirmek şöyle dursun daha da kızdırdı. Dün sabahtan itibaren sloganlar eşliğinde Kahire kent merkezine akın eden onbinlerce kişi, Mübarek, önceki gün Devlet Başkanı Yardımcısı olarak atanan İstihbarat Şefi Ömer Süleyman ve Başbakan olarak atanan Ahmed Şefik’in ülkeyi terk etmesini istedi. “Hüsnü Mübarek, Ömer Süleyman, her ikiniz de Amerikalıların ajanısınız” diye slogan attılar. Göstericiler ayrıca, “Mübarek, Mübarek uçak bekliyor” diye bağırdılar.Mısırlı muhalif lider Muhammed El Baradey, Tahrir Meydanı’nda gösterilere katılan kalabalığa yaptığı konuşmada, “Haklarınızı geri aldınız. Başlattığımız şeyin geri dönüşü yok Sizlerden biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Değişim birkaç gün içinde gelecek” ifadesini kullandı. Baradey, Mübarek’in yeni başbakan ve başkan yardımcısı atamasıyla ilgili olarak, “Bu sadece kişilerin değiştirilmesi, biz ise rejim değişiminden söz ediyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Mübarek ise bir askeri karargâhta üst düzey komutanlarla toplandı. Devlet televizyonu, Mübarek’in yeni yardımcısı Ömer Süleyman, Savunma Bakanı Muhammed Hüseyin Tantavi, Genelkurmay Başkanı Sami El Anan ve diğer komutanlarla görüşmesinin görüntülerini yayınladı. Mübarek’in komutanlarla zirvesi sonrası orduya göstericilere gerçek mermilerle ateş açma yetkisi verildi. Kahire’de protestoların merkezi Tahrir Meydanı’nda savaş jetleri alçaktan uçtu. Ordu, Kahire ve diğer kentlerin sokaklarına yüzlerce asker ve zırhlı araç gönderdi, ancak bunların protestoculara karşı pek fazla önlem almadığı görüldü. Kundakçılık ve yağma sabaha kadar devam etti. Polisin bıraktığı boşluğu, sopalarla silahlanmış vatandaşların kurduğu mahalle grupları doldurmaya çalıştı. Bu gruplar, kundakçı ve yağmacı avında askere destek oldu. Mısır İçişleri Bakanlığı binasını koruma görevini de Mısır ordusu üstlendi.Cuma gününden beri Kahire, İskenderiye ve Süveyş’teki sokağa çıkma yasağının başlama saati 16.00’dan 15.00’e çekildi. Ancak, yasağa pek uyulmuyor.Mısır’da askerlerin görevlendirilmesinin ardından ortalarda görünmeyen polis, dün akşam tekrar sokakta devriye gezmeye başladı. Müslüman Kardeşler ve diğer birkaç muhalefet grubu, eski Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Baradey’e, Mübarek ile müzakerelere başlaması çağrısı yaptı.İnternet ve cep telefonlarını kilitleyen Mısır hükümeti ülkedeki olaylar hakkında en önemli yayınları yapan El Cezire Televizyonunun tüm faaliyetlerini askıya aldı. Mısır Enformasyon Bakanlığı, El Cezire televizyonunun tüm lisanslarının iptal edilmesi ve ülkedeki tüm El Cezire çalışanlarının akreditasyonlarının geri alınması yönünde karar aldı. Televizyon yönetiminden yapılan açıklamada ise, “El Cezire, bu sabah Mısır makamlarınca iletilen Kahire bürosunun kapatılması kararını şiddetle kınıyor” denildi. El Cezire yönetimi, bu kararın “sansür ve Mısır halkının susturulması” amacını taşıdığı görüşünü dile getirdi.Meclis Başkanı Fethi Surur, geçen yıl yapılan hileli parlamento seçimlerinde çıkan sonucun “düzeltileceğini” söyledi. Surur, yüksek mahkemenin konuyu incelediğini ve işin parlamentonun feshine kadar gidebileceğini belirtti. Bu açıklama, Mübarek’in iktidara tutunma girişimlerinde yeni bir perde olarak yorumlandı. WikiLeaks belgelerinde ABD’nin “güvenilir” bulduğu Ömer Süleyman’ın Mübarek’in yerine geçebileceği olasılığı gündemde.MISIR’daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler’e üye olmaktan tutuklananların bulunduğu hapishanelerde önceki gece isyan çıktı. 7’si örgütün liderlik kadrosundan toplam 34 üyesi dün hapisten kaçırıldı. Baskın sırasında, Vadi El Natrun’daki cezaevinden binlerce mahkumunda kaçtığı öne sürüldü. Kahire Hapishanesi’nin yakınında 14 ceset bulundu. Kahire yakınındaki El Kantur el Hayriye cezaevinden 3 binin üzerinde mahkumun kaçtığı iddia edildi.Mısır’daki olaylarda dün 23 kişi daha hayatını kaybetti. böylece 6 günde ölenlerin sayısı 125’e çıktı.Vatan gazetesindeki habere göre; eylemciler polisle yaptıkları çatışmada hayatını kaybediyor. Askerler ise 6 gündür halkın üzerine tek bir kurşun bile sıkmadı. Ancak dün ordu yine de ‘Kontrol elimizde’ mesajı vermek ve gövde gösterisi yapmak için jetlere alçak uçuş yaptırdı, helikopter Tahrir Meydanı üzerinde tur attı. Dün akşam üzeri de askerler ilk kez eylemcilere müdahale etti ve Tahrir meydanınıda toplanan kalabalığı şiddet kullanmadan dağıttı.Protestoları dünyaya duyuran El Cezire’nin yayın hakları dün itibariyle durduruldu, yayın organı için çalışan gazetecilerin tamamının da akreditasyonları iptal edildi.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylarda Azerbaycan’ın Kahire büyükelçiliğinde görevli bir personelin öldüğünü açıkladı.Dünya liderleri de Mübarek’e reformlara hemen başlaması yönünde baskı yapıyor. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya liderleri Mübarek’e şiddetten kaçınması ve reformları hayata geçirmesi çağrısı yaptı.Cumhurbaşkanı Sarkozy, Tunus ve Mısır’daki rejimlerin “barışçıl değişimini” tercih ettiklerini söyledi ve “Fransa, dostluk ve saygı ile bu önemli dönemde Tunusluların ve Mısırlıların yanındadır” dedi.Dışişleri Bakanı William Hague, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’i “ülkesinin aşırı uçların eline düşmesini önlemek için demokratik dönüşüm yapmaya” çağırdı.: Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır’da “itidal, şiddete başvurulmaması ve temel haklara saygı” çağrısında bulundu.İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu Mısır’daki olaylar ile ilgili yaptığı resmi açıklamada, ülkedeki olayları çok yakından takip ettiklerini bildirdi ve en üst düzeyde itidal çağrısında bulunarak, can kaybının önüne geçilmesini istedi.Genel Sekreteri Amr Musa, Mısır’da çok partili bir demokrasi görmek istediğini söyledi. Arap ülkelerinin Tunus’ta başlayan değişim çağrılarına kulak vermesi gerektiğini belirten Musa, “Arap dünyası değişim yolunda. Günümüzün sloganı reform, değişim ve modernleşme” diye konuştu.Kantur el Hayriye cezaevinde kalan Türk mahkum Nihat Kazdağlı, telefonla ulaştığı A.A muhabirine şunları söyledi: “Erkekler bölümünde 3 Türküz. Kadınlar koğuşunda da iki Türk mahkum var. Biri kanser hastası. Yemek vermiyorlar. Bizi kurtarın.” Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği yetkililerine göre, ülke genelinde yaklaşık 10 Türk hükümlü bulunuyor.