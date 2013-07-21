Mısır'ın El-Ariş kentinde güvenlik güçlerine saldırı: 3 ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki El-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından güvenlik güçlerine düzenlenen saldırılarda, 2 polis ve 1 asker hayatını kaybetti.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kent merkezinde yürümekte olan bir askere, bir cip içinden ateş edildi. Yaralanan asker kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ariş kentinde yerel bir radyoyu koruyan polislere de silahlı kişilerce ateş açıldı. Saldırıda 2 polis öldü. Saldırganların yakalanması için ordu ve polis tarafından geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Sina'da 5 Temmuz'dan bu yana düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti.