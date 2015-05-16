Mısır'ın devrik lideri Mursi'ye idam cezası!

Mısır 'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan ve ardından hapse atılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 'Hamas'a istihbarat sağlamak' suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Mursi dışında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın üst düzey 17 yöneticisine daha idam cezası verildi. Bunlar arasında İhvan lideri Muhammed Bedii de bulunuyor. Katar'da bulunan Dünya Müslüman Âlimleri Birliği Başkanı Yusuf Karadavi de idam cezası verilenler arasında bulunuyor.

Kesin karar müftüden sonra

Al Jazeera'da yer alan haber göre, mahkeme ayrıca İsrail'de tutuklu bulunan Hasan Selame adındaki İhvan üyesine de idam cezası verdi. İdam cezası verilenler arasında hayatını kaybeden kişiler de bulunuyor. Mahkeme sanıkların dosyalarını müftüye gönderdi. Müftünün kararından sonra mahkeme kesin kararını açıklayacak.

Daha önce 20 yıldı

Mısır’da mahkeme, 21 Nisan'da şimdiki Muhammed Mursi’nin yargılandığı ‘İttihadiye olayları’ davasında kararını açıklamış ve Mursi'yi 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mursi'nin cezası 2012'nin Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde gerçekleşen olaylarda 'protestocuları öldürmeye teşvik' suçlamasından verilmişti. Mahkeme heyeti aynı davada Mursi'ye yöneltilen 'kasten adam öldürme ve silah bulundurma' suçlamalarında eski cumhurbaşkanını suçsuz bulmuştu. Muhammed Mursi'nin savunma heyeti mahkemenin kararını siyasi bir karar olarak niteledi.

Eski cumhurbaşkanı Mursi, yargıya hakaret ve Katar’a istihbarat sağlamak suçlamalarıyla açılan iki ayrı davadan daha yargılanıyor.