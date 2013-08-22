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Dünya

Mısır'ın devrik diktatörü Mübarek tahliye edildi!

Mısır'da 2011 yılında devrilen ve iki yıldır tutuklu bulunan Hüsnü Mübarek, bir ambulans helikopteri ile Tora Cezaevi'nden tahliye edildi

22 Ağustos 2013 20:01

Mısır'da 2011'de devrilen diktatör Hüsnü Mübarek, iki yıllık tutukluluk süresinin ardından tahliye edildi. Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hapisteyken tahliye edilmesi eleştirilen Mübarek, bir askeri helikopter tarafından Tora Cezaevi'nden alındı. Tahliye edilirken çekilen fotoğrafı servis edilen Mübarek, ev hapsinde kalacak. 

Mısır Savcılığı'nın Mübarek'in salıverilmesi kararı hapishane yetkililerine kısa bir süre önce ulaşmıştı. Kararla ilgili haberlerin ajanslara düşmesinden dakikalar sonra askeri ambulans helikopteri, Mübarek'i Tora Cezaevi'nden alarak hastaneye götürdü.

 

Mursi halen gözaltında

 

Mübarek'in halefi ve Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi 3 Temmuz'daki askeri müdahalenin ardından gözaltına alınmıştı. Gözaltı süresi geçtiğimiz günlerde 30 gün daha uzatılan Mursi'nin halen nerede tutulduğu bilinmiyor.


Ev hapsinde kalacak

 

Mübarek cezaevinden çıktı ancak ev hapsine alınacak. Çünkü hakkında yolsuzluk suçlamasıyla açılan soruşturmaların bir kısmı sürüyor.

Mübarek'in tutulduğu Tora Cezaevi'nin önünde kalabalık bir vatandaş ve gazeteci topluluğu bu anı bekledi. Mısır devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde cezaevinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

 

 

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