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Dünya
Deutsche Welle

Mısır'ın dev projesi

Mısır, inşa edeceği ikinci bir kanalla Süveyş Kanalı’nı genişletmeyi planlıyor. Devlet Başbakanı El Sisi, milyar dolarlık dev projenin ülke ekonomisine ivme kazandırmasını umuyor.

05 Ağustos 2014 23:14


Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi, paralel ikinci bir kanal inşa ederek Süveş Kanalı'nı genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Uzunluğu 163 kilometre olan ana kanala paralel uzanacak yeni kanalın 72 kilometre olacağı belirtildi.

İsmailiye Limanı'nda düzenlenen temel atma töreninde konuşan El Sisi, Süveyş Kanalı'nın yükünü hafifletmesi için planlanan projenin 4 milyar dolara mal olacağı ve dışardan yardım almadan Mısır'ın kendi kaynakları ile projeyi tamamlayacağını ifade etti.

Ordu gözetiminde yapılacak

El Sisi, daha önce 3 yıl olarak planlanan projenin bir yılda bitirilmesi gerektiğini de söyledi.

Proje çerçevesinde 6 yeni tünel yapılacağını açıklayan El Sisi, bunlardan birinden demiryolu geçişinin sağlanacağını belirtti. El Sisi ayrıca projeye ordunun gözetiminde 17 firmanın katılacağını kaydetti.

Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi aslında geçen yıl devlet başkanlığından uzaklaştırılan Muhammed Mursi tarafından açıklanan bir projeydi. Ancak maliyeti Katar'ın üstleneceğinin açıklanması üzerine proje eleştirilere neden olmuştu.

1 milyon kişiye istihdam

Yeni kanalın yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Süveyş Kanalı, yılda sağladığı 5 milyar dolarla ülke ekonomisinin en önemli gelir kaynaklarından biri. Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan kanal, Kuzey Atlantik ile Hint Okyanusu arasında uluslararası deniz ulaşımını sağlıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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