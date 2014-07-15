Mısır'ın ateşkes önerisi tartşılıyor, İsrail ve Hamas'tan karşılıklı açıklamalar

İsrail kabinesi, Mısır'ın ateşkes teklifini onayladı ancak, Hamas; "Kapsamlı bir anlaşma sağlanmadan ateşkesi reddediyoruz" açıklaması yaptı.

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir öneri sunarak, İsrail ve Hamas'a salı sabahı 09.00'dan itibaren ateşkes uygulamaları yönünde çağrıda bulundu.

Kahire yönetiminin önerdiği ateşkes, karadan, denizden ve havadan gerçekleşecek bombardımanın önüne geçmeyi hedefliyor. Al Jazeera Türk’te yer alan habere göre, ateşkes ayrıca, sınır kapılarının açılarak sivillerin güvenli geçişinin teminatının sağlanmasını içeriyor.

Öneriye göre, taraflar silahların susmasının ardından 48 saat içerisinde Kahire'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Toplantı öncesi roket saldırısı

Haaretz Gazetesi, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Mısır'ın ateşkes çağrısını görüşmek bu sabah toplanacağını duyurdu. Kabine toplantısı öncesinde Mısır topraklarından, İsrail'in sahil kenti Eilat'a roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda dört sivil yaralandı.

İsrail onayladı

Mısır'ın teklifinin bugünkü kabine toplantısında görüşüleceğini bildiren İsrail, ateşkes teklifini onaylama kararı aldı.

'Düşmanla savaşımız şiddetlenecek'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, "Medyada gördüğümüz ateşkes haberleri konusunda hiç kimse bize resmi ya da gayriresmi bir teklifte bulunmadı. Fakat eğer teklifin içeriği doğruysa, bu teslim olmak ve diz çökmek anlamına gelir ki biz bunu derhal reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Tugay, "Düşmanla savaşımız şiddetlenecektir" diye ekledi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhum, "Kapsamlı bir anlaşma sağlanamadan ateşkes yapmayı reddediyoruz. Savaş zamanında önce ateşi kesip sonra müzakere etmezsiniz" dedi. Hamas olarak bu konuda resmi bir teklif almadıklarını söyleyen Barhum, "Direniş silahları kırmızı çizgimizdir" ifadesini kullandı.

Arap Birliği'nden ateşkese destek

Mısır'ın ateşkes önerisi, Kahire'de İsrail'in operasyonlarını tartışmak üzere gerçekleşecek Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısının hemen öncesinde geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı öncesi konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Arabi, "Dünya, savaş suçları işleyen İsrail sömürgeciliğinin gerçek yüzüne şahit oluyor" dedi.

Toplantıya katılan liderler, Mısır'ın her iki tarafa ateşkes çağrısını ve Filistin'in 'uluslarası koruma' talebini desteklediklerini açıkladı.

'Hamas'ın saldırıları affedilemez'

ABD Başkanı Barack Obama, her yıl Beyaz Saray'da düzenlenen iftar etkinliğinin ardından, Mısır'ın Gazze'de ateşkes teklifini 'umut verici' olarak değerlendirdi. Gazze'de sivillerin ölmesinin ise bir trajedi olduğunu söyledi.

Ancak Hamas'ın İsrail'e roket saldırılarının 'affedilemez' olduğunu söyleyen Obama, "Açıkça söylemek istiyorum ki hiçbir ülke vatandaşlarına rasgele roketler atılmasını kabul edemez. Bu bakımdan, Hamas'ın bu affedilemez saldırılarına karşı İsrail kendini koruma hakkına sahiptir" dedi.

Ateşkes çağrısını değerlendiren ABD Hükümet Sözcüsü Jan Psaki de, "Mısır'ın ateşkes çağrısını memnuniyetle karşılıyor, bu çabanın mümkün olduğunca çabuk bir biçimde tarafları sakinleştirmesini umuyoruz" dedi.

Kerry ateşkes için geliyor

İsrail'de yayın yapan Kanal 10 televizyonu da herhangi bir tarih vermeksizin, Kerry'nin, Mısırlı yetkililerle, ateşkesi görüşmek üzere ülkeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Haberde, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Musa Ebu Merzuk'un Kahire'de bulunması dolayısıyla "Mısır'ın ateşkes için arabuluculuk yapabileceği" değerlendirmesine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada da Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin Kerry ile telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

'Barışa İsrail engel'

Gazze yönetiminin eski başbakanı İsmail Haniye şse, "Filistin’in kahraman evlatları dik duruşunuz ve sabrınız için sizlere teşekkür ediyorum. Halkımızın ve bizim başımızı eğdirmediniz" dedi.

Önemli bir süreçten geçildiğini ifade eden Haniye, "Kassam'ın direnişini görüyorsunuz. Kuşatma, Filistinlilerin güç ve kudretini yıkamadı. Kuşatma bozguna uğradı. Hamas ve savaşçılarının gücü bir hareketin, bir kesimin veya grubun gücü değil. Tüm Filistin halkının gücüdür. Kendisi için değil; Kudüs için, Batı Şeria için, Gazze için ve tüm Filistin için savaşıyor" diye konuştu.

İsrail'in uygulamalarının barışın önündeki engel olduğuna vurgulayan Haniye şu sözleri söyledi:

"Dünya, savaşı bizim başlatmadığımızı anlamalı. Bu savaşı biz başlatmadık. Her damla kan bizim için çok pahalı ve azizdir. Bu dökülen kanlar davamıza daha da sarılmamızı sağlıyor. Görüşmeler ve bazı kardeş ülkelerin girişimleri var. Halid Meşal ve diğer arkadaşlarımız dışarıda çalışmalarını devam ettiriyor. Sorun durmakta ve sakinleşmekte değil. Sorun Gazze’nin mevcut durumunda. Kuşatma, bombalama, öldürme, baskı ve tutuklamalar devam ediyor. Gazze’de çalışan işçilerin hak edişleri aylardır İsrail düşmanı tarafından engelleniyor. Burada yaşayan insanlar beş kuruş almadan yaşamaya çalışıyor. Sorun bu sancının her Filistinlinin evine yaydığı acıdadır. Bu boğucu kuşatmanın bitmesi gerekiyor. Kudüs’te devam eden tutuklamaların bitmesi gerekiyor. İsrail'in bu uygulamaları barışa engeldir."

‘Suriye İsrail’i vurdu’ iddiası

Öte yandan, Suriye'den İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldığı, İsrail'in de misilleme olarak Suriye'deki bazı hedeflere saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, Suriye tarafından atılan füzenin Golan Tepeleri'nde bir araziye düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Saldırıya karşılık İsrail ordusunun misillemede bulunduğu aktarılan açıklamada, Suriye topraklarının hedef alınmaya devam edileceği bildirildi.

Dün de Suriye'den İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri'ne füze atıldığı, İsrail'in de misilleme olarak Suriye rejimine ait askeri bir hedefi 3 füzeyle vurduğu açıklanmıştı.

Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Peter Lerner, demir kubbe sisteminin Gazze'den atılan bir roketi Tel Aviv semalarında etkisiz hale getirdiğini, ülkede uyarı sirenlerinin çaldığını belirtti.

Ölü sayısı 200’e yaklaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir haftasını dolduran saldırılarında şimdiye kadar 189 kişi öldü, bin 230 kişi yaralandı. Saldırılarına başladığı günden bu yana İsrail tarafında ölen olmadı.

İsrail ordusu, saldırıların başladığı 8 Temmuz’dan bu yana 800'den fazla roketin fırlatıldığını ve bin 300'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı.