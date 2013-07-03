Mısır'ın ateşi ham petrole sıçradı; 100 dolar eşiği aşıldı

Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü, 10 ay sonra ilk kez varil fiyatında 100 doların üzerini gördü. Ham petrolün fiyat artışında ABD’deki stoklardaki sert düşüş ve Mısır’da başlayan Cumhurbaşkanı karşıtı eylemlerin yarattığı endişe etkili oldu. Yatırımcıların Mısır’daki ayaklanmanın petrol arzını etkileyeceği yönündeki endişeleri de fiyatların artmasını tetikledi. Böyle bir değer artışı en son Mayıs 2012’de görülmüştü.

Kesinti korkusu tetikledi

Singapur'da bulunan Societe Generale SA emtia araştırma ve strateji direktörü Mark Keenan, "Petrolde bugün gördüğümüz gücün sebebi API verilerinde yaşanan kuvvetli düşüş ve Mısır'daki gerginlik. Ülkedeki durumun daha da kötüleşmesi Süveyş Kanalı veya Süveyş boru hattından gelen petrol sevkiyatında kesintilere yol açma tehditi oluşturur" ifadelerini kullandı.