-''Mısır'ın AK Parti'si'' kuruluyor KAHİRE (A.A) - 13.08.2011 - Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi olan Halid El Zafarani, Türkiye'deki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adı ve programıyla aynısını kurmaya çalışıyor. Mısır'da bu yılın başlarında Hüsnü Mübarek rejimini deviren halk ayaklanmasının ardından İslami kesim dört ayrı parti kurdu. Bu partilerin ikisi AK Parti'nin kuruluş felsefesi ve programını ilke olarak benimsedi. Müslüman Kardeşler'in desteklediği Hürriyet ve Adalet Partisi ile yine Müslüman Kardeşler'den ayrılan bir grubun kurduğu Vasat Partisi, AK Parti'yi örnek aldı. Söz konusu partiler, kuruluş aşamasında Türkiye'de iktidardaki partiyi model olarak benimsediklerini kamuoyuna da açıkladı. İskenderiye kentinde yaşayan El Zafarani ise 2005 yılında ''Adalet ve Kalkınma Partisi'' adıyla bir parti kurmak için yasalar gereği mahkemeden izin istedi, ancak Müslüman Kardeşler üyesi olduğu için parti kurmasına izin verilmedi. El Zafarani, yaptığı açıklamada, AK Parti'nin adını kullanmanın yanı sıra bu partinin programı ve politikalarını da aynen benimseyeceklerini belirterek, şunları söyledi: ''Mübarek yönetimiyle 2005 yılından bu yana partimizin kuruluşu için mücadele verdik. Mübarek yönetimi partimizin kuruluşuna izin vermedi. 25 Ocak halk ayaklanmasından sonra yaptığımız başvuru kabul edildi ve mahkeme tarafından kuruluş kararı alındı. İnşallah Eylül ayında mahkeme kararının yürürlüğe girmesiyle birlikte partimiz faaliyetlerine başlayacak.'' Mısır'da partilerle ilgili yasalara göre, önce mahkemeden izin alınması, ardından ilgili konseyin mahkeme kararını dikkate alarak partinin faaliyete geçmesini onaylaması gerekiyor. El Zafarani, "AK Parti'nin Türkiye'de iktidara geliş sürecini izlediklerini ve başarılarından etkilendiklerini" ifade etti. Müslüman Kardeşler üyesi Halid El Zafarani, Mübarek döneminde beş kez hapse atıldı ve belirli aralıklarla toplam beş yılı aşkın bir süre hapis yattı. -Ak Parti'nin değerlendirmesi- AA muhabirinin görüşünü sorduğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, parti olarak adaleti ve kalkınmayı hedef olarak belirlediklerini, "çünkü insana hizmeti Hak'ka hizmet olarak kabul etiklerini" söyledi. Oluşturdukları program ve uygulamalarının 10 yıllık çalışmalarıyla olumlu sonuç verdiğini kaydeden Kapusuz, "AK Parti'nin yakaladığı bu başarının çevre ülkelerde de örnek alınmış olması elbette sevindirici bir olaydır. Sivil toplum kuruluşlarının hizmet noktasında birbirlerini örnek almalarını da yanlış bulmuyoruz. Çünkü biz 'iyilikte yarışın' gereğine ve yararına inanıyoruz. Bu anlamda, Mısır'da AK Parti'yi isim ve programıyla örnek alarak yeni bir parti kurmaya hazırlanan kardeşlerimizin yolu açık olsun diyoruz" dedi.