Mısır'ı 'tehlikeli günler' bekliyor

Mısır’da Müslüman Kardeşler, Anayasa Mahkekemesi’nin parlamentonun feshedilmesi çağrısı üzerine, ülkenin hassas demokratik kazanımlarının tehdit altında olduğu uyarısını yaptı.

Müslüman Kardeşler, iktidarın eski rejime bağlı kişilere geçmesi durumunda Mısır’ın “tehlikeli günler” göreceğini söyledi.

Müslüman Kardeşlerin cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi, bu hafta sonu yapılacak seçimlerde rakibi eski Başbakan Ahmed Şefik’le yarışacak.

Mısır Anayasa Mahkemesi’nin parlamentoyu feshetme yönünde aldığı karar Mısır’ı kargaşaya sürükledi.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde oylamanın anayasaya aykırı olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi yeniden seçimlere gidilmesi çağrısı yaptı.

Mahkemenin kararı, yasama yetkisini Eski Cumhrubaşkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesinin ardından geçiş süresince yönetimi devralan Yüksek Askeri Konsey Birlikleri’ne veriyor. Mahkeme, ayrıca eski Başbakan Ahmed Şefik’in de cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde karar aldı.

Aktivistlere göre 'darbe'

Yüksek Askeri Konsey’in gücünü arttırmaya çalıştığı endişesi taşıyan aktivistler, mahkemesinin Perşembe günü aldığı kararı, devrime karşı yapılmış “darbe” olarak değerlendirdi.

BBC Kahire muhabiri Jon Leyne, bazı savcıların oylamanın bir kısmının anayasaya aykırı hükmüne varmak istediğini ancak mahkemenin daha da ileri giderek seçimlerin tekrarını istediğini söylüyor.

Geçen yıl yapılan genel seçimlerde parlamentonun yüzde 46’sını oluşturan Müslüman Kardeşler yazılı açıklamasında, mahkeme kararının Mısır’ı “Mübarek döneminden daha tehlikeli olabilecek çok zor günlere sürükleyebileceğini” söyledi.



Açıklamada, “İktidarın bir önceki dönemin sembollerinden birine verilmesiyle devrimin getirdiği tüm demokratik kazanımlar silinebilir” dendi.

AFP haber ajansına göre, Mısır televizyonuna konuşan Mursi, “Anayasa Mahkemesi’nin kararına dolayısıyla, devletin kurumlarına ve kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duyuyorum” dedi.

Mursi daha sonra yaptığı bir açıklamada seçmenlere seslenip ülkenin bir dönüm noktasında olduğu uyarısını yaparak şu ifadeyi kullandı: “Bir azınlık, ulusu yoldan çıkarıp bizi geri almak istiyor. Sandığa gidip bu suçlulara, bu yanlışlara ‘hayır’ diyeceğiz.”

Tahrir Meydanı'nda protesto

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna katılan İslamcı Abdülmoneym Ebulfutuh, parlamentoyu feshetmenin “askeri darbe” yapmaya denk olduğunu söyledi. Parlamento’da Müslüman Kardeşler’den sonra en çok sandalyeye sahip olan Selefi El Nur Partisi, anayasa hükmü için “seçmenlerin özgür iradesini tamamen göz ardı edildiği” yorumunu yaptı.

Mahkeme kararını protesto etmek için yüzlerce kişi Tahrir Meydanı’na akın etti.



Muhabirlerimiz, öfkenin asıl boyutunun Cuma namazı sonrası gösterilerde belli olacağını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, “demokratik geçişin geri dönüşü yoktur” dedi.

Mahkeme kararlarının ardından, acil toplantı düzenleyen Yüksek Askeri Konsey, seçimlerin planlandığı gibi yapılacağını belirtip Mısırlılara sandığa gitmeleri çağrısı yaptı. Geçen yıl yapılan seçimlerde bazı sandalyeler belirlenen orana göre dağıtılmıştı. Mahkeme, seçim yasasının partilerin bağımsız adaylar için ayrılan sandalyeler için de yarışabileceği hükmüne vardı.