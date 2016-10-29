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Dünya

Mısır'ı sel vurdu; 18 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle 18 kişi hayatını kaybetti, 72 kişi yaralandı

29 Ekim 2016 20:58

Mısır'ın bazı illerini etkisi altına alan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketi sebebiyle ölenlerin sayısının 18'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışın sebep olduğu sel felaketi sonucu 18 kişinin öldüğü, 72 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olumsuz hava şartları sebebiyle şu ana kadar yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklamada, Kızıldeniz ilinde 9, Suhac'da 8, Güney Sina ilinde 1 kişinin öldüğü, söz konusu iller ve Beni Suveyf'te de toplam yaralı sayısının 72'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve selden ötürü çeşitli kentlerde 12 kişinin öldüğü, 43'ünün yaralandığı belirtilmişti. Mısır Meteoroloji Genel Müdürlüğü sözcüsü Vehid Suudi de ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava şartlarının bir hafta daha devam edeceğini açıklamıştı.

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