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Dünya

Mısır'ı çekirgeler istila etti

Orta Afrika'dan gelen çekirgeler, geçen aylarda Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan geçerek, Gazze, İsrail ve Lübnan'a yayılmıştı

17 Mayıs 2013 10:27

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda mart ayında ortaya çıkan ve birçok Arap ülkesinde yayılarak büyük tahribata yol açan çekirgelerin, bölgeye geri döndüğü bildirildi.
 
Mısır Tarım Bakanlığı yetkilileri, İsrail'den gelen ve yavru oldukları için henüz uçamayan çekirgelerin şu anda çölde bulunduğunu ancak tarım alanlarına girmeleri halinde durumun tehlike teşkil edeceğini belirtti.

Öte yandan Tarım Bakanlığı yetkilisi Atıf Matar, Sina Yarımadası'nda çekirgelerin daha fazla yayılmasını engellemek için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Orta Afrika'dan gelen çekirgeler, geçen aylarda Mısır'ın Sina Yarımadası'ndan geçerek, Gazze, İsrail ve Lübnan'a yayılmıştı.

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