Mısır’dan yeni Hamas politikası



Mısır'daki Kahire yönetiminin Müslüman Kardeşler karşıtı politikası Filistinli örgüt Hamas'ı da etkiledi. Hamas'ın Mısır'daki faaliyetleri kısa bir süre önce bir mahkeme kararıyla yasaklandı. Kahire hükümetine yakın çizgisiyle tanınan El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Emir Haşim Rabi, hükümetin Hamas konusunda değişen politikasını şu şekilde açıklıyor: "Hamas hem Filistin hem de Mısır'da günbegün popülarite ve desteğini kaybediyor."

Hamas Mısır'da yasaklandı

Mısır'da geçen salı günü alınan bir mahkeme kararıyla Mısır yönetimi Hamas'ın ülkede faaliyet göstermesini yasakladı ve tüm mal varlığına el koydu. Gözlemciler bu kararla Mısır yönetiminin hâlihazırda siyasi olarak zayıflamış olan Hamas'ı daha da zora sokmayı amaçladığını söylüyor.

Ancak Gazze Şeridi'ne sınırı bulunan tek Arap ülkesi olan Mısır'ın örgüte baskı uygulamak için elinde daha farklı olanaklar da var. Mısır Silahlı Kuvvetleri, 2013 yazından bu yana Mısır-Gazze arasındaki yaklaşık bin 200 tünelin üçte ikisini kapattı. Tünellerden gıda, tıbbi malzeme, benzin ve inşaat malzemelerinin yanı sıra Gazze'ye silah taşındığı da öne sürülüyor. Mısır Ordusu'nun bu tutumu Gazze ekonomisine ağır bir darbe indirirken, enflasyon da büyük oranda arttı.

Mısırlı Ortadoğu uzmanı Hüseyin Ali, Hamas'ın faaliyetlerinin yasaklanması kararının Hamas'ı zayıf düşüreceğini ayrıca bu kararlarla Mısır'daki terör saldırılarının da azalacağını düşündüğünü belirtti. Hüseyin Ali karar sonrasında radikal İslamcıların Sina Yarımadası'na geçişlerinin zorlaşacağını da sözlerine ekledi.

İlişkiler kırılma noktasında

Öte yandan Mısır'da Hamas'ın faaliyetlerinin yasaklanması kararı uzun yıllara dayanan ilişkilerin kırılma noktasında olduğuna da işaret ediyor. Çünkü aslında Hamas, Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in Filistin kolu olarak ortaya çıkmıştı. Hatta Müslüman Kardeşler tarafından aday olarak gösterilen devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, cumhurbaşkanlığı görevine geldiğinde, beklentiler iki taraf arasındaki ilişkilerin yoğunlaşacağı yönündeydi.

Mursi, cumhurbaşkanlığının ilk aylarında da sınır trafiğinin kolaylaştırılmasını vaat ederek, bu yöndeki beklentileri haklı çıkarmıştı. Ancak Sina Yarımadası'nda terör saldırılarının artmasıyla birlikte, Mursi de bu vaatlerinde daha temkinli davranmaya başladı. El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Emir Haşim Rabi Mısır yönetiminin Hamas'a yakınlaşmasının artık mümkün olmadığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden sonra özellikle Sina Yarımadası'ndaki saldırılar da arttı. Bu saldırılarda yaklaşık 170 güvenlik görevlisi hayatını yitirdi. Her ne kadar saldırıları El Kaide yakını örgütler üstlense de, Mısır yönetimi saldırıların ardında Müslüman Kardeşler ve Hamas'ın olduğunu tahmin ediyor.

Mısır, El Fetih ile yakınlaşıyor

Mısır yönetimi bir yandan Hamas'la ilişkilerini dondururken, diğer yandan da daha ılımlı olan Filistin Kurtuluş Örgütü El Fetih’e yakınlaşıyor. Batı Şeria'da yönetimde olan El Fetih'e, Batılı ülkelerden de destek geliyor. Bu da Mısır yönetiminin Hamas karşıtı grupları destekleyerek Hamas’ı zayıflatmak istemesi şeklinde yorumlanıyor.

Hamas tepkili

Hamas ise Mısır'ın yeni politikasına tepkili. Hamas yetkilileri, Kahire'yi Filistin halkına ihanet etmekle suçluyor. Gazze'den gelen bir açıklamaya göre, Mısır'ın örgüte yönelik kararı Filistin halkının İsrail'e karşı verdiği kavgayı itibarsızlaştırıyor.

Sosyal medyaya bakıldığındaysa, Mısırlılar yaşananları devrik lider Hüsnü Mübarek'in politikasına benzetiyorlar. Hüsnü Mübarek de Hamas'a karşı koruduğu mesafe ve İsrail lehine hareket etmekle eleştiriliyordu. Ortadoğu uzmanı Hüseyin Ali, Kahire yönetimini Gazze'de yaşayan halka yardım etmeye çağırarak 'Önemli olan Filistin halkına kaçak tünellerle değil, yasal yollardan destek ve yardımda bulunmaktır' şeklinde konuştu. Hüseyin Ali aksi takdirde Mısır'ın ağır politikalarından radikal İslamcıların güçlenerek çıkmaları tehlikesinin bulunduğunu da sözlerine ekliyor.