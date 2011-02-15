-MISIR'DAN YARDIM ÇAĞRISI KAHİRE (A.A) - 15.02.2011 - Haftalar süren gösterilerde ekonomisi yara alan Mısır, uluslararası toplumdan yardım istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki yazıda, geçici hükümetin Dışişleri Bakanı Ahmet Ebul Geyt'in, Amerikan, İngiliz ve Suudi muadillerinden destek teklifinde bulunan telefonlar aldığı belirtildi. Ebul Geyt'in ise bakanlardan, "Siyasi krizden ciddi şekilde etkilenen Mısır ekonomisine destek için uluslararası toplumu harekete geçirmelerini istediği" bildirildi.