Mısır'dan Türkiye'ye şartlı çağrı: Sisi'nin meşruiyeti tanınırsa ilişkiler normalleşir

Türkiye'nin İsrail ile mutabakata anlaşması imzalaması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderilen 'üzüntü' mektubunan ardından Mısır'dan Türkiye'ye şartlı çağrı geldi.



Mısır, Türkiye’yle ilişkileri normalleştirmeye hazır olduklarını ama süreci başlatma şartının devrik eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin görevden alınmasının ve Sisi yönetiminin meşruiyetinin tanınması olduğunu belirtti.



Türkiye'nin ilişkileri iyileştirme çabalarını memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, "Ancak Mısır halkının 30 Haziran'da (2013) tezahür eden iradesinin ve ardından kurulan ve ülkeyi yöneten iktidarın ve kurumlarının meşruiyetinin tanınması gerektiği bilinmeli. Bunun tanınması, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişimi için başlangıç noktası olacak" dendi.