Mısır'dan Türkiye'ye casusluk suçlaması: 29 gözaltı kararı

Mısır’da Türkiye adına casusluk yapmak ve terör örgütüne katılmak suçlamasıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Devlet ajansı MENA’nın haberine göre, Genel İstihbarat Servisi’nin yürüttüğü soruşturma sonucunda, bu kişilerin telefon dinlemesi yaptığı, Müslüman Kardeşler’i yeniden iktidara getirme amaçlı bir plan çerçevesinde Türkiye istihbaratıyla bilgi paylaştığı iddia ediliyor.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, şüpheliler aynı zamanda para aklamak ve lisanssız olarak döviz ticareti yapmakla da suçlanıyor. Şüphelilerin hangi ülkeden olduğu ise şu an için bilinmiyor.

Mısır’da 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin halk isyanıyla 2012’de devrilmesi sonrası Müslüman Kardeşler mensubu Muhammed Mursi ülkenin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olarak iktidara gelmişti. Mursi tüm yetkileri elinde toplayan kararname nedeniyle patlak veren ve günler süren protestolar sonrasında geri adım atmamış, General Abdülfettah Sisi tarafından kanlı bir darbeyle görevden alınmıştı.