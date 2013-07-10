Mısır'dan Türkiye'nin darbeyi kınama kararına tepki

Mısır, Türkiye'nin askeri darbeyi kınama kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin rejim değişikliği karşısındaki tavrı protesto edildi.
Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Dışişleri yetkilileri Türkiye Büyükelçisi'ne, Ankara'nın "darbeyi kabul edilemez bulduğu" yolundaki açıklamalarının Mısır'ın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini savunarak Türkiye'yi uyardı.
Türkiye, Mısır'daki askeri müdahaleyi "darbe" olarak niteleyerek uluslar arası kamuoyuna tepki vermesi çağrısında bulunmuştu.