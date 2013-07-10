T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'dan Türkiye'nin darbeyi kınama kararına tepki

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin rejim değişikliği karşısındaki tavrı protesto edildi

10 Temmuz 2013 12:30

Mısır, Türkiye'nin askeri darbeyi kınama kararına tepki gösterdi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı Mısır Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin rejim değişikliği karşısındaki tavrı protesto edildi.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberine göre Mısır Dışişleri yetkilileri Türkiye Büyükelçisi'ne, Ankara'nın "darbeyi kabul edilemez bulduğu" yolundaki açıklamalarının Mısır'ın iç işlerine karışmak anlamına geldiğini savunarak Türkiye'yi uyardı.

Türkiye, Mısır'daki askeri müdahaleyi "darbe" olarak niteleyerek uluslar arası kamuoyuna tepki vermesi çağrısında bulunmuştu.

ETİKETLER

mısırdişleribüyükelçiHüseyin Avni Botsalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24