Mısır'dan Türkiye açıklaması: Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor

Mısır parlamentosu, Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği askeri operasyonları, ‘Ermeni soykırımı’yla kıyasladı.

Sputnik Türkiye’nin Mısır medyasından aktardığı habere göre, Mısır parlementosunun Arap dünyasından sorumlu komitesinin açıklamasında, Suriye ve Irak'ta Kürtlere yönelik ‘ırkçı temizlik’ yapıldığı iddia edildi ve bu durumun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ile iki ülkenin bağımsızlığına karşı saldırganlık olduğu savunuldu.

"Bu yeni kitlesel imha bizlere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor” denen açıklamada, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin yaşananlara karşı ’sessiz’ kalmasının ve Türkiye'nin Suriye ile Irak topraklarından çıkmasına yol açacak herhangi bir karar almaktan uzak durmasının üzücü olduğu ifade edildi.