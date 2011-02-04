Mısır'dan silah sesleri yükseliyor

T24

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mübarek yandaşları ile eylemciler arasında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor. El Arabiya televizyonu, Tahrir Meydanı'ndan birçok silah sesi geldiğini ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.



Mısır Başbakanı Ahmet Şefik ise göstericilere yönelik saldırıdan ötürü özür diledi ve bu saldırıların arkasında kimin olduğunu araştırma sözü verdi. Şefik, dün olanların mantığa ve akla sığmadığını da söyledi. Dün yaşanan ve 3 kişinin ölümüne neden olan çatışmalardan sonra, bugün de Mübarek taraftarlarının ellerinde bıçak ve sopalarla çatışmaların yaşandığı Tahrir Meydanı'na doğru ilerlemesi üzerine Mısır ordusu iki grubu ayırabilmek için yaklaşık 80 metrelik tampon bölge oluşturmuştu.



Tahrir Meydanı'nda bugün günün ilk saatlerinde de ateş açıldı. Görgü tanıkları, 2 göstericinin öldüğünü belirtiyor. Tanıklar, Tahrir Meydanı'nda bulunan ve Mübarek taraftarlarının mevzilendiği Ekim Köprüsü'nden, eylemcilere doğru ateş açıldığını, 2 protestocunun öldüğü ve birçoğunun da yaralandığını ifade ediyor.



Mısır Hukukçular Birliği ise yayımladığı yazılı açıklamada, Tahrir Meydanı'nda bulunan Mübarek karşıtlarının, Mübarek yandaşlarının açtığı ateşin hedefi olduğunu, birçok ölü ve yaralı bulunduğunu belirtti. Son yapılan açıklamada, dünkü çatışmalarda ölenlerin sayısının 3'e yükseldiği ve 600'den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Birleşmiş Milletler Mısır'da geçen hafta başlayan protestolarda şimdiye kadar 300 kişinin öldüğü tahmininde bulundu.







Ordu tutuklamalara başladı



Diğer taraftan El Arabiya televizyonu Mübarek yanlıları tarafından başlatılan şiddet olaylarına karışanların ordu tarafından tutuklandığını bildirildi. Ancak kaç kişinin tutuklandığı belirtilmedi.



Meydanın dışında kamp kuran hükümet karşıtı protestocular, ordunun müdahale etmesi çağrısında bulunmuş, ancak şiddet olayları sırasında ordu müdahalede bulunmamıştı.



Kuveytli araştırma şirketi KAMCO'nun yaptığı çalışmaya göre, 25 Ocak tarihinde 991 milyar doları geçen söz konusu 13 Arap borsasında işlem gören şirketlerin değeri 31 Ocak'ta 942 milyar dolara geriledi.



En büyük kayıp, 32 milyar dolarla Körfez Bölgesi'ndeki 9 ülke borsasında görüldü. Söz konusu 9 ülkedeki borsada işlem gören şirketlerin değeri 750 milyar dolara düştü.



Arap dünyasının en önemli borsası Suudi Arabistan'da 21 milyar dolar, Mısır Borsası'nda da gösterilen ilk iki gününde 12 milyar dolar kayıp yaşandı.



Çalışmaya göre, Tunus ve Mısır'da düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerin diğer bölge ülkelerine de sıçrayacağı endişeleri, yatırımcıların bölgeden sermayelerini çekmelerine neden oldu.



Diğer Arap ülkelerinin borsaları ya çok küçük, ya da bu ülkelerde borsa bulunmuyor.





Mısır borsası pazartesi açılıyor

Öte yandan Mısır Borsası Başkanı Khaled Serry Seyam, MENA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 27 Ocak'ta yönetim karşıtı gösteriler nedeniyle işleme ara verilen borsanın gelecek hafta pazartesi günü açılabileceğini belirterek, borsanın tekrar açılmasının ardından 4 saat olan işlem süresinin üç saate indirileceğini ifade etti.



Seyam, piyasaları korumak için hisse hareketlerini sınırlandırıcı ya da işlem hacmini kapsayan bir takım özel önlemler de alınabileceğini vurguladı.





