-Mısır'dan mobilya siparişi şaşırttı İZMİR (A.A) - 30.10.2011 - Mobilya sektörünün ihracatını artırdığı pazarlar arasında yer alan Mısır'dan siyasi gerginliklerin son bulması sonrası talep patlaması yaşanıyor. Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı ve Alfemo Genel Müdürü Ramazan Davulcuoğlu, aylık 50 bin dolarlık sipariş gelen Mısır'dan 200 bin dolarlık sipariş gelmesinin kendilerini de şaşırttığını, bu ülkede 5 yeni mağaza açma kararı aldıklarını bildirdi. Davulcuoğlu, Türkiye'nin çevre coğrafyaya yönelik ihracatı artırma politikası kapsamında sektörün Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat ve mağazalaşma atağının, bu coğrafyadaki siyasi olayların etkisiyle kesintiye uğradığını belirtti. Mobilya sektöründe, Türkiye'nin önemli pazarları arasında yer alan Mısır'da da yaşanan olayların ticaretin kesintiye uğradığını, ancak bu durumun eylül ayı ile birlikte düzelmeye başladığını ifade eden Davulcuoğlu, şunları kaydetti: ''Mısır'dan Alfemo'ya gelen siparişlerde önemli bir artış var. Yerel bir ortakla açtığımız 4 mağazadan normalde aylık 50 bin dolarlık sipariş alırken, ekim ayında bunun 200 bin doları aştığını gördük. Bu durum bizi de şaşırttı. Bunun olaylar nedeniyle ertelenen bir talep olduğunu düşünüyoruz. Talep artışının 2012 yılında da devam etmesini öngörüyoruz. Bu nedenle Mısır'da açmayı planladığımız yeni mağazaları erkene aldık. Toplam 5 noktada mağaza açıp Mısır pazarında büyümeyi hedefliyoruz.'' Davulcuoğlu, bir diğer önemli pazar olan Libya'dan da canlanma yönünde işaretler alındığını belirterek, Libya'dan karışıklık sonrası ilk siparişi, devrik lider Kaddafi'nin öldürülmesinin hemen ardından aldıklarını ve bu pazarda da Mısır benzeri bir gelişim beklediklerini söyledi. Davulcuoğlu, bölgede demokratik gelişimin uzun vadede Türk markalarının daha da lehine olacağını düşündüklerini ifade ederek, ''Mobilya sektörü de krizlere rağmen yılın 9 ayında yüzde 21 ihracat artışı yakaladı. Bu yılı 1 milyar 700 milyon liranın üzerinde bir ihracatla kapatacağız. Alfemo olarak da ihracatımızı yüzde 29 artırarak 20 milyon dolar seviyesine ulaştık'' dedi.