-MISIR'DAN LİBYALILARA VİZE UYGULAMASI KAHİRE (A.A) - 09.05.2011 - Mısır, ülkeye gelen Libyalılara vize uygulaması başlatacağını duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ''Mısır'a giriş yapmak isteyen bütün Libyalılar, öncelikle yurt dışındaki bir elçiliğimizden vize almalıdır'' ifadesine yer verildi. Söz konusu uygulamanın, 2 yıl önce Libya'nın aldığı benzer önleme karşılık olduğu ifade edildi. Bakanlıktan bir kaynak, çatışmalardan kaçanların sayılarının arttığı bir dönemde alınan bu kararın polis tarafından hemen uygulanmaya başlayacağını kaydetti.