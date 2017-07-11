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Dünya

Mısır'dan 'Katar koalisyondan atılmalı' tepkisi

Yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de imzası bulunuyor

11 Temmuz 2017 23:57

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IŞİD karşıtı koalisyon toplantısında konuşan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Katar'ın koalisyondan atılması gerektiğini savundu.

IŞİD karşıtı koalisyon üyesi ülkelerin temsilcileri ABD'nin başkenti Washington'da biraraya geldi. Toplantıya Mısır adına katılan delegasyonun başındaki isim olan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed ebu Zeyid, Katar'ın koalisyondan atılması gerektiğini savundu. 'Terörü destekleyen ülkelerin koalisyonda yeri yok' ifadelerini kullandı. Yapılan yazılı açıklamada, Mısır, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de imzası bulunuyor.

 

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