Mısır'dan IŞİD'e askeri misilleme



Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi BM Güvenlik Konseyi'ni acilen toplantıya çağırdı. Bu arada Filistin bölgesindeki Hamas örgütü, Mısırlı 21 Kıpti’nin öldürülmesini “vahşi bir cinayet” olarak niteledi ve bu eylemin İslam’ın adına gölge düşürdüğünü ve onun hoşgörü prensibine de aykırı düştüğünü açıkladı. ABD, Almanya ve Papa Françesko da olayı kınayan açıklamalarda bulundular.

Mısır'ın misilleme gerekçesi

Mısır Devlet Televizyonu’ndan yapılan ordu açıklamasında, pazartesi sabah saatlerinde Mısır savaş uçaklarının IŞİD’in Libya'daki mevzilerini, ayrıca silah ve mühimmat depolarını da havadan bombaladığı ve hedeflerin tam vurulduğu duyuruldu. Mısır’ın neden böyle bir girişimde bulunduğu ise resmî olarak televizyondan şöyle açıklanıyordu: “Burada şu noktayı vurgulamak istiyoruz: Katillere karşı bu misilleme ve intikam operasyonunu düzenlemekle yükümlüyüz. Mısır halkının, ülkenin güvenliği söz konusu olduğunda bir koruma kalkanı arkasında bulunduğunu, terörü ve aşırı grupları püskürtmek üzere de elinde bir kılıcı olduğunu herkes bilmelidir.”

Geçen pazar akşamı IŞİD tarafından kaçırılan Mısırlı Kıpti-Hrıstiyan vatandaşların hunharca katledilmesine ilişkin videonun yayınlanması üzerine Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi kameraların önüne geçerek şunları söylemişti: “Mısır, anında ve orantılı olarak en ufak ahlâkî ve insanî değerlere sahip olmayan bu katillerin cinayetlerine yanıt verme hakkına sahiptir.”

'IŞİD Mısır’da farklı dini gruplar arasında nifak tohumları ekmek istiyor'

Siyasi yorumcular IŞİD’in Libya’daki Kıpti Mısırlıları kaçırmak suretiyle Mısır’da farklı dini gruplar arasında nifak tohumları ekmek istediklerini belirtiyor. Bundan iki ay kadar önce 21 Kıpti Mısırlı kaçırıldıktan sonra ne fidye, ne de başka bir talepte bulunulmuştu. Bu da kaçırılanların baştan bu yana sağ kurtulma şanslarının olmadığı şeklinde yorumlanmıştı. Nitekim pazar akşamı IŞİD’in yayınladığı videoda, Kıptilerin katledilmesine gerekçe olarak, “Mısır’daki Müslüman kadınların Kıpti Haçlılar tarafından baskıya ve takibata uğraması” gibi sudan bir gerekçe gösterilmişti.

Mısır yönetimi yol ayrımında

Siyasi gözlemciler, Mısırlı Kıptilerin IŞİD tarafından katledilmesinin Mısır Yönetimi’ni önemli bir yol ayrımına getirdiğini söylüyor. Mısır Ordusu’nun yaklaşık bir buçuk yıldan bu yana Sina Yarımadası’ndaki IŞİD’in Mısır kolu olan bir grupla mücadele ettiği ancak bu mücadelede sürekli geri adım atmak zorunda kaldığına işaret ediliyor. Ve şu soru yöneltiliyor: Acaba Mısır Ordusu’nun Libya’ya havadan operasyon düzenleme dışında başka müdahale opsiyonları da olabilir mi, iki farklı cephede çatışmaya girecek kadar gücü var mı? Bunun yanıtı olarak da tek başına Mısır’ın gücünün buna yetmeyeceği belirtiliyor. Nitekim, pazartesi sabahı Libya’daki IŞİD mevzilerine düzenlenen hava operasyonuna Mısır’ın yanı sıra Libya’nın da dâhil olduğu Libya Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından bizzat açıklandı.

Vahşet eylemi tüm dünyada kınanıyor

Bu arada IŞİD’in Libya’daki yeni vahşet eylemi tüm dünyada kınandı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, cinayetleri “alçakça ve korkakça” olarak niteledi ve bu son cinayetlerin IŞİD'e karşı mücadelede uluslararası topluluğu daha da birbirine kenetleyeceğini vurguladı. Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, federal hükümetin “bu barbar terör eylemini” kınadığını açıkladı ve katliama katılanların “sadist katiller” olduğunu belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel da Mısır Devlet başkanı El Sisi'ye taziye mesajı gönderdi. Papa Françesko da olaydan derin üzüntü duyduğunu, kaçırılanların sadece Hrıstiyan oldukları için öldürülmüş olduğunun altını çizdi. Mısır'ın ünlü El Ezher İslam Üniversitesi de Kıptilerin öldürülmesini “barbarca” olarak niteledi ve böyle bir eylemin insanî değerlere sahip bir dinle ilgisi olamayacağını bildirdi.