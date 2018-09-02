Mısır'dan internete sıkı takip: Yasaklı sitelere girenlere hapis cezası

Mısır'da internet medyasını devletin yakından takip etmesine müsaade eden yasa kabul edildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi tarafından imzalanıp resmi gazetede duyurulan yasaya göre 5 binden fazla takipçisi olan kişisel internet siteleri, bloglar ya da sosyal medya hesapları devlet yetkilileri tarafından gözetlenebilecek.

Euronews'in haberine göre, Mısır Medya Düzenleme Üst Konseyi "yalan haber yayınlama" gerekçesiyle istediği sosyal medya hesabını, bloğu ya da internet sitesini kapatabilecek. Yetkililer "şiddet ve nefretle ilgili yasanın çiğnenmesi" gerekçesiyle de kapama işlemini gerçekleştirebilecek.

Ayrıca yeni yasayla birlikte "yasaklı sitelere" giren kişiler bir yıllık hapis cezasına ya da 2 bin 400 ila 4 bin 800 euro arasında para cezasına çarptırılacak.

500'ün üzerinde haber ve STK sitesi engelli

Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Sisi bir başka tartışmalı yasayı daha kabul etmişti. "Siber suçlarla mücadele yasası" adı verilen bu yasaya göre Mısır'da "milli güvenliği tehdit" ya da "milli ekonomiyi tehdit" gerekçesiyle istenilen bütün internet siteleri kapatılabiliyor.

Mısır'ın başkenti Kahire merkezli Düşünce ve İfade Özgürlüğü Vakfı'na göre ülkede 500'ün üzerinde haber ve STK'lara (Sivil Toplum Örgütü) ait internet sitesine erişim engellenmiş durumda.