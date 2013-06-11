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Dünya

Mısır'dan Etiyopya'ya savaş tehdidi

Mursi: Nil'in tek bi damlası eksilirse, kanlarımız bunun için alternatiftir

11 Haziran 2013 17:50

Su paylaşım kavgası Mısır ile Etiyopya'yın arasını kızıştırıyor. Nil nehri üzerine baraj inşa eden Etiyopya'ya tepki gösterdi. Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi sert konuşmalarıyla dikkat çekerken, savaş istemiyoruz dedi, fakat söylemleri tam tersi yöndeydi.

Cumhurbaşkanı Mursi, dün Nil nehrinin sularına ilişkin düzenlediği halka açık konferasta konuşurken, nehrin üzerine baraj inşa eden Etiyopya'yı savaşla tehdit eden Muhammed Muhsi, "Nil'in tek bi damlası eksilirse, kanlarımız bunun için alternatiftir" diye konuştu.

Muhammed Mursi konuşmasında savaş çığırtkanlığı yapmadığını ancak su güvenliğine zarar verecek hiç bir olaya da izin vermeyeceğini söyledi. Muhsi şöyle konuşmasında şunları söyledi:" Mısır halkı, herşeye rağmen sabdreder. Ancak haklarının, güvenliğini ve can damarını tehdit eden olaylar karşısında sabretmez"

Nil sularının paylaşımı konusunda yapılan son görüşmelerin Sudan, Etiyopya ve Mısır'ı birbirlerine daha da yaklaştırdığını söyleyen Muhsi, Nil suları nedeniylebu iki ülkeyle de ortak saydıklarını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, siyasetçileri ve yetkilileri ülkenin çıkarlarını gözetmek ve su güvenliğini sağlanması için çalışmaya davet etti.

 

Nehrin Yatağı Değiştiriliyor

 

Etiyopya Hedasi Barajı'nın inşası öncesinde Nil nehrinin bir kolu olan Mavi Nil'in yatağının değiştirilmesi çalışmalarını ilan etmişti. Sudan ve Mısır, bu girişime karşı çıkmış. Barajın devreye girmesiyle, Mısır Nil nehrinin suyunun yüzde yirmisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

 

10 Ülke Bu Suya Muhtaç

 

Nil nehri havzasıyla 2.9 milyon kilometrekarelik bir alana sahip, ve bu alan Afrika kıtasının yüzde onunu oluşturmakta. Havza ülkelerini Mısır, Sudan, Etiyopya, Eritre, Ruanda, Kenya, Barundi, Tanzanya, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti oluşturuyor.

 

Büyük Pay Mısır'ın

 

Etiyopya'nın inşaa ettiği Hedasi Barajı, Nil nehrinin, Mavi Nil kolundaki dört barajdan biri olacak. Nil nehri yılda seksendört milyar metreküp su kapasitesine sahip, ve ellibeş metreküplük bir kısmı Mısır kullanıyor.

Sudan'da 18 buçuk metreküp ile kaynaktan en fazla yararlanan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

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