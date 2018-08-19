Mısır'dan 'ekonomiye tehdit oluşturan' sitelere yasak, girenlere hapis cezası

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, internet üzerindeki kontrolü artıran bir yasa onayladı.

"Siber suçlarla mücadele" için çıkarıldığı açıklanan yasayla birlikte ekonomiye veya ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen siteler yasaklanabilecek. Bu siteleri açanlar ve yönetenlerin yanı sıra siteyi ziyaret edenler de hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yetkililer bu önlemlerin "istikrarsızlık ve terörle" mücadele için gerekli olduğunu söylüyor. İnsan hakları örgütleri ise hükümetin ülkedeki tüm muhalefeti bastırmayı hedeflediğini savunuyor.

Bir diğer tasarının hedefinde de

sosyal medya var

Kahire merkezli Düşünce ve İfade Özgürlüğü Derneği, ülkede halihazırda 500 sitenin yasaklı olduğunu belirtiyor.

Parlamentodan geçen ay geçen fakat henüz Sisi tarafından imzalanmayan bir diğer yasa da sosyal medyada 5 binden fazla takipçisi olan hesapların denetim altına alınmasını öngörüyor.

Ülkedeki muhabirler sokaklardaki tüm protestoların yasaklandığını, Mısırlıların hükümete karşı hoşnutsuzluğunu dile getirebileceği alan olarak yalnızca internetin kaldığını aktarıyor.

"Yasaları ve OHAL'i kullanarak gazetecileri, aktivistleri ve muhalifleri yargılıyorlar"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) geçen ay yayınladığı bir raporda Mısır'da hükümeti terörle mücadele yasaları ve olağanüstü hali kullanarak gazetecileri, aktivistleri ve muhalifleri yargılamakla suçlamıştı.

Son dönemde gözaltına alınanlar arasından insan hakları savunucusu Wael Abbas ve komedyen Shady Abu Zaid de bulunuyor.