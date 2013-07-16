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Mısır'dan açıklama: Erdoğan'a darıldık

Başbakan Erdoğan'ın devrik Mısır lideri Mursi'ye açıkça destek vermesi, geçici hükümetten tepki aldı. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 'Türkiye'ye darıldıklarını' açıkladı

16 Temmuz 2013 19:43

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrildiği Mısır’da ordu birlikleri ile Müslüman Kardeşler destekçileri arasındaki gerilim sürerken, Kahire yönetiminden Ankara’ya sitem mesajı geldi. Mısır’da kurulan geçici hükümet, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın devrik lider Mursi’yi desteklemesine “darıldığını” açıkladı.

 

'İçişlerimize açıkça müdahale'

 

AFP ajansının geçtiği habere göre Mısır’da kurulan geçici hükümet, Başbakan Erdoğan’ın Mursi’yi destekleyen açıklamaları karşısında darılmak anlamına gelen "resentment" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Badr Abdelatti’nin yaptığı açıklamada “Türkiye’nin Mısır’ın içişlerine açıkça müdahale ettiğini gösteren bu yorumlar derin kırgınlık yarattı” dedi.

Erdoğan,  Pazar günü yaptığı açıklamada, demokratik yollarla seçilen Mursi'nin Mısır’ın tek meşru başkanı olduğunu söylemişti.

 

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