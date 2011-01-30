-MISIR'DAKİ TÜRKLER İÇİN 3 UÇAK ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanı Mehmet Ersoy, Mısır'da yaşayan Türk vatandaşların tahliyesi için Türk Hava Yollarına ait üç uçağın sabah saatlerinde, Mısır'a gönderileceğini bildirdi. Ersoy yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da kamu düzeninin sağlanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu ülkede yaşayan 750 Türk vatandaşının tahliyesi için yapılan planlamalar çerçevesinde sabah saatlerinde üç uçağın Mısır'a gönderileceğini belirtti. Uçaklardan birinin Kahire'ye diğer ikisinin de İskenderiye'ye gönderileceğinin belirtildiği açıklama şöyle: ''30 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde, Kahire ve İskenderiye'de bulunan El Nozha ve Borg Al-Arab havaalanlarında hazır bulunacak şekilde Türk Hava Yolları'na ait uçaklar Mısır'a gönderilecek. Başkanlığımızca Dışişleri Bakanlığı ve THY Genel Müdürlüğü ile yürütülen koordinasyon sonucunda, şu an itibarıyla Kahire ve İskenderiye'de bulunan yaklaşık 750 vatandaşımızın Mısır'dan tahliyesi gerçekleştirilecektir.''