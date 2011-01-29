-MISIR'DAKİ TÜRKLER DÖNMEYİ BEKLİYOR KAHİRE (A.A) - 29.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Türklerden bazılarının otellerde mahsur kalırken, bazıları da otellerinden ayrılarak Türkiye'ye dönmek için Selahaddin Türk Koleji'nde toplandı. Ramses Hilton Oteli'nde kalan 25 Türk dün otel önünde ve çevresindeki çatışmalardan dolayı otele gidemedikleri için Türk okuluna sığınmak zorunda kaldı. Kahire'de başka otellerde bulunan Türklerin de bugün Türk okuluna doğru hareket ettikleri öğrenildi. Mahsur kalan Türklerden Hacı Yılmaz "Dün çok zor durumda kaldık. Otelimize gidemedik, hemen Türk okuluna sığındık. Orada eşlerimizi çocuklarımızı bıraktıktan sonra bugün Otellerden eşyalarımızı aldık. Tatil için gelmiştik ama bugün akşam Türkiye'ye dönüyoruz" dedi. Mahsur kalan Türklerden Mustafa Özden de AA muhabirini telefonla arayarak Sofitel Oteli'nde kaldığını, dün Türk Büyükelçiliği'ne ulaşamadığını, Mısırlıların yardımıyla Türk okuluna veya elçiliğe gitmeye çalıştığını fakat bulunduğu bölgedeki çatışmalar nedeniyle gidemediğini ve otelde mahsur kaldığını söyledi. Özden "Biletim yok fakat İstanbul'dan bilet aldırmaya çalışarak akşamki uçağa yetişebilirsem gideceğim" dedi. Bu arada Türk Hava Yolları (THY) tarifeli seferlerle Mısır'da mahsur kalan Türkleri tahliye etmeye çalışıyor. THY'nin ek sefer değil, çok yolcu kapasiteli uçak seferleri koyduğu belirtildi. Havaalanında internet hizmeti olmadığı için bilet kesilemiyor. Buradan Türkiye'ye gitmek isteyen bileti olmayan Türklerin Türkiye'den bilet alması gerekiyor.