-MISIR'DAKİ TÜRK MAHKUM A.A MUHABİRİNE TELEFONLA ULAŞTI KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Kantur el Hayriye cezaevinde kalan Türk mahkum A.A muhabirine telefonla ulaştı. Uyuşturucu suçundan yatan Nihat Kazdağlı A.A muhabirini telefonla arayarak, "Erkekler bölümünde 3 Türküz. Yanımda Velid Haydar Balıkçı, diğer bölümde Mahsume Arıkan var. Aynı cezaevinde kadınlar koğuşunda da benim bildiğim iki Türk mahkum var. Biri kanser hastası" dedi. Kazdağlı, salı günü Mısır genelinde gösteriler patlak verdikten sonra askerlerin mahkumların bulunduğu koğuşlara gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale ettiğini, müdahalenin ardından hapishanede isyan çıktığını, gözleri önünde 2 Mısırlı mahkumun askerler tarafından feci şekilde dövüldüğünü ve komalık olduğunu iddia etti. Nihat Kazdağlı, isyanın ardından kendilerinin hücreye hapsedildiğini, burada yemek verilmediğini, bugün sadece 3 ekmek ve biraz su verildiğini öne sürerek, "Bizi Ürdün, Suriye, Nijerya, Sudan ve Etiyopyalı mahkumlarla büyükçe bir hücreye hapsettiler. Size cezaevinden bir arkadaşın kaçak cep telefonuyla ulaştım. Bulursa dış dünyayla iletişim kuramayacağım lütfen bizi kurtarın" dedi. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkililerine göre, ülke genelinde yaklaşık 10 Türk hükümlü bulunuyor.