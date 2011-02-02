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Dünya

MISIR'DAKİ PROTESTOLAR WASHINGTON (A.A)

02 Şubat 2011 10:35

-MISIR'DAKİ PROTESTOLAR WASHINGTON (A.A) - 02.02.2011 - Mısırlı muhalif Muhammed El Baradey, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in hamlelerini, "iktidarda kalmaya çalışma oyunu" olarak nitelendirdi. El Baradey, CNN ile yaptığı, ancak henüz yayımlanmayan söyleşisinde, Mısır'da eylül ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde aday olmayı düşüneceğini belirterek, Mübarek'in protestocuların taleplerini karşılayacak kadar ileri gideceğine inanmadığını kaydetti. Muhammed El Baradey söyleşide ayrıca, Mübarek'in bir an önce görevden ayrılmasını ve seçimler yapılıncaya kadar iktidarı geçici hükümete devretmesini tercih ettiğini bildirdi.

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