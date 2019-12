Mısır'daki olaylarda ölü sayısı belirlenemiyor

T24 - Mısır’da dün Cuma namazının ardından on binlerce kişinin sokaklara dökülmesiyle doruk noktasına ulaşan ve bir devrime dönüşen hükümet karşıtı protestolar bugün de devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce gösterici Kahire'nin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda ve İskenderiye sokaklarında toplandı. İsmailiye ve İskenderiye şehirlerinde çatışma çıktı. Göstericilere ateş açıldığı bildirildi. Mısır devlet televizyonu hükümetin resmen istifa ettiğini duyurdu. Hükümetin yaptığı açıklamaya göre 35 kişi ölürken, El Cezire bu sayıyı 95 olarak duyurdu. Şu ana kadar hastanelere ulaşan ceset sayısı ise 73 oldu.



MISIR'DA İSYAN BÜYÜDÜ: 35 ÖLÜ 1000'İ AŞKIN YARALI





Dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağına ve sokaklara yerleştirilen tanklar halkı durdurmaya yetmedi. Hükümet binalarını ve askeri araçları ateşe veren halkın kararlılığı üzerine günlerdir kendisinden bir açıklama beklenen Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek halkın şikayetlerini anladığını belirterek hükümetin istifasını istedi.



Bu açıklamalara rağmen bugün sabah saatlerinden itibaren yüzlerce protestocunun başta başkent Kahire’de olmak üzere önemli merkezlerde bir araya geldi. Mısır devlet televizyonu ise silahlı kuvvetlerin vatandaşlara sokağa çıkma yasağına riayet etme ve protestolara katılmama çağrısı yaptığını duyurdu.







Öte yandan haber ajansları ordunun olaylara müdahale etmekten kaçındığını, soğukkanlı bir tavırla gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. Mısır'ın çeşitli noktalarında çekilen fotoğraflarda askerlerin, göstericilerin polise taş atmasını önlemek için araya girdiği gözlendi.



"Mübarek defol!"

Kahire’de Tahrir Meydanı’nda bir araya gelen protestocular Mübarek’e hitaben “Defol!” sloganları attı. Şehrin sokaklarında sabah erken saatlerden itibaren tankların devriye gezdiği öğrenildi. Reuters, şehir meydanında polisin göstericilerin bulunduğu yerin yakınlarında ateş açtığını bildirdi. Ancak polisin kullandığı mermilerin plastik mi gerçek mi olduğu konusunda bir bilgi elde edilemezken yeni bir yaralanmadan bahsedilmedi.



Associated Press haber ajansı da askerlerin parlamento ve hükümet binalarına giden yolu kapattığını bildirdi.



El Cezire'nin İskenderiye muhabiri Ravya Ragih, bu şehirde de göstericilerin meydanlarda toplanmaya başladığını aktardı. AFP de İsmailiye şehrinde göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktığını duyurdu.







Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, polisin, işe gitmelerine izin verilmediği için şehrin sokaklarını dolduran liman işçilerine plastik mermi ve gözyaşı gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.



Toplam can kaybının kaç olduğu bilinmiyor



Mısır’da dün ülke genelinde yaşanan gösterilerde resmi rakamlara göre toplam 24 kişinin hayatını kaybettiği 1,115 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Mısır yetkilileri Salı'dan bu yana can kaybının 35'e yükseldiğini, ölenlerin 10'unun polis olduğunu bildirdi.



Öte yandan Reuters, hastane kaynakları ve görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak toplam can kaybının 74 olduğunu bildirdi. Bu rakamın kesin olmadığını ifade edilen haberde gerçek rakamın 74'ün altında ya da üstünde olabileceğinin altı çizildi. Ölenlerin 68'inin dün Kahire, Süveyş ve İskenderiye'de yaşanan çatışmalarda öldüğü kaydedildi. 2 bin civarında kişinin de yaralandığı tahmin ediliyor.



El Cezire ise toplam can kaybının Cumartesi itibarıyla 95'e ulaştığını öne sürdü.



Reuters Kahire'de bulunan El Damardaş Hastanesi yetkililerinin Cuma günkü protestolarda hayatını kaybeden 30 kişinin hastaneye getirildiğini açıkladığını bildirdi. Yetkililer hastaneye getirilen cenazelerin arasında iki de çocuk olduğunu ifade etti.



Göstericilerin dün ateşe verdiği iktidardaki Ulusal Demokrat Parti (NDP) merkez binasından da hala dumanlar yükseldiği ifade edildi.







El Baradey'den Mübarek'e istifa çağrısı



Muhalif lider Muhammed El Baradey ise El Cezire televizyonuna telefonla verdiği röportajda Devlet Başkanı Mübarek’e istifa etmesi ve iktidarın devri için bir çerçeve oluşturması çağrısı yaptı. Baradey, günlerdir Mısır’ı sarsan protestoların sonlanmasının tek yolunun bu olduğunu söyledi.



İran'dan Mısır halkına destek

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ramin Mihmanperest, yaptığı açıklamada “Mısırlıların gösterileri bir adalet arayışıdır” dedi.



İran’ın Mısır’daki olayları sürekli be dikkatle takip ettiğini belirten Mihmanperest, “Bu ülkenin yöneticilerinden Müslüman ulusun sesini duymalarını ve haklı taleplerine yanıt vermelerini beliyoruz” dedi.



Mihmanperest, Mısır liderlerinden güvenlik ve polis güçlerinin göstericiler üzerinde şiddet kullanmasını önlemelerini de istedi.



Cep telefonları normale döndü

Bu arada Mısır’da dünkü karartma sırasında engellenen cep telefonlarının yavaş yavaş yeniden kullanıma açıldığı bildirildi. Ancak SMS servislerinin henüz kullanılamadığı ifade edildi.



Telefon şirketi Vodafone dün yaptığı açıklamada Mısır yetkililerinin bütün telefon şirketlerinden ülkenin belli noktalarında bağlantının engellenmesini istediğini belirtmişti.



Bugün yeni hükümet açıklanacak

Göstericilerin sabahın erken saatlerinde yeniden sokaklara dökülmesi Mübarek’in dün gece halkı sakinleştirmek için hükümetin istifasını istediğini açıklamasının yeterli olmadığının ilk işareti oldu.



Mısır'ın resmi televizyonu Nil TV hükümetin resmen istifa ettiğini duyurdu. Daha önce Mısır hükümet sözcüsü Megdi Radi, Reuters’a yaptığı açıklamada, yeni hükümetin en kısa zamanda kurulacağını söylemişti.

Radi, “Yeni başbakanın kim olacağını Mübarek açıklayacak ancak kendisinin konuşmalarından anladığım kadarıyla hükümet bugün en kısa zamanda kurulacak” dedi.



Mübarek dün akşam yaptığı açıklamada halkın şikayetlerini anlayışla karşıladığını belirtti ancak görevinden ayrılmak gibi bir niyeti olmadığının mesajını verdi.



“Her zaman fakirlerin yanında oldum. Ekonomik reformlara devam edeceğiz. Eğitim ve sosyal hizmetleri geliştireceğiz” açıklamasını yapan Mübarek, halkın tepkisine karşılık hükümetin istifasını istediğini duyurdu. Mübarek bugünden itibaren yeni bir hükümet kurulacağını da belirtti.



Geniş katılımlı sokak gösterilerinin yapılabiliyor olmasının, Mısır’da ifade özgürlüğünün olduğunu kanıtladığını savunan Mübarek, “Demokratik reformlara yenilerini ekleyeceğiz. İfade özgürlüğünü de geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.









Obama Mübarek'i aradı



ABD Başkanı Barack Obama, Mübarek’i dün gece telefonla arayarak verdiği reform sözünü tutmasını istedi.



Mübarek ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır’da ülke genelinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı gösterileri değerlendiren Obama, protestoculara karşı şiddet kullanılmaması çağrısında bulundu.



Obama ayrıca Mısır halkı ve hükümetiyle işbirliği içinde olacaklarını belirtti.



Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs de gazetecilere verdiği brifingde, "Yardımlar konusundaki tutumumuzu, şu anki ve önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre gözden geçireceğiz" dedi. ABD Mısır'a, 2010 mali yılında 1,3 milyar dolar askeri yardım, 250 milyon dolar da ekonomik yardımda bulunmuştu.