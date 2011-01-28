Mısır'daki olaylarda 2 kişi öldü

T24 -

El Baradei yönetime talip

Borsada tahtalar kapandı

Amr Musa olayları değerlendirildi

Türkiye'nin rolü

Yemen'de tepkiler artıyor

Tunus'ta kabine sallantıda

İkinci ulusal birlik hükümeti kuruldu

ABD: Gösteriler reformlar için fırsat

Bir görgü tanığı, polisin göstericilere karşı plastik merminin yanı sıra tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandığını söyledi.Kentte önceki gün bir karakol ile hükümet binasını ateşe veren göstericilerin dün de başka bir karakolu ateşe verdiği belirtildi.Bu arada, hükümet sözcüsü Magdi Radi, protestoculara müdahalede son derece sağduyulu bir şekilde hareket eden polisin, Süveşte'ki vandalizme karşı ise sert bir şekilde yanıt verdiğini ifade etti.Mübarek karşıtı gösterilerin ikinci gününde çıkan şiddet olaylarında biri gösterici, diğeri polis iki kişi öldü. Hüsnü Mübarek karşıtı gösterileri yasaklamasından sonra en az 500 kişi tutuklandı. Ülke genelinde çıkan olaylarda 400'den fazla kişi yaralandı.Polisin göstericilere kötü muamelede bulunduğunu öne süren protestocular, bununla ilgili video görüntülerini internetteki görsel paylaşım sitesi Youtube gibi kanallar üzerinde dünyaya yaymaya çalışıyor.Mısırlı reform yanlısı muhalif Muhammed El Baradei, Mısır halkı isterse geçici yönetimin başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.El Arabiya televizyonunun alt yazıyla son dakika olarak geçtiği haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun eski başkanı olan Baradei için "El Baradei: Sokak talep ederse geçiş döneminde iktidara gelmeye hazır" ifadesi kullanıldı.Borsada EGX30 Endeksi yüzde 10,5 oranında değer kaybederek, günü 5.646,50 puandan kapattı. Önceki gün de yüzde 6,1 oranında gerileyen borsanın kaybı dünkü düşüşle birlikte yılbaşından bu yana yüzde 21'i buldu. Borsada EGX30 Endeksinin açıldıktan 15 dakika içerisinde yüzde 6,25 değer kaybetmesinin ardından borsada işlemler geçici olarak durdurulmuştu.EGX30 Endeksi yüzde 10,5 düşüşle Ekim 2008'den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti. Bütün sektörlerin etkilendiği borsada bazı hisselerin kayıpları yüzde 25'lere ulaştı.Guthour Trading şirketinden borsa uzmanı Ahmed Hanefi, önceki gün sokaklardaki durumun kontrol altına alınamamasının dün yatırımcılarda paniğe yol açtığını, borsada önceki gün görülen düşüşün dün sert biçimde sürdüğünü söyledi.Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, Tunus, Mısır ve bazı Arap ülkelerindeki olayların, Arap dünyasındaki huzursuzluğun bir yansıması olduğunu söyledi.Davos Zirvesine katılan Amr Musa, son günlerde Kuzey Afrika ülkelerinde meydana gelen olaylara ilişkin sorularını yanıtladı.Arap dünyasındaki huzursuzluğun, birkaç Arap ülkesi tarafından ifade edildiğini belirten Musa, sorunların, coğrafi, bölgesel hatta uluslararası kaynaklı olduğunu kaydetti.Amr Musa, Arap dünyasında bir süredir var olan ancak son zamanlarda ifadelendirilen olayların çözümünde reformun çok önemli olduğunu vurguladı.Bölgedeki sorunların çözümünde Türkiye'nin önemli bir rolü olduğunu da ifade eden Musa, Türkiye'nin, bölgeyi ve sorunları çok uzun süreden buyana iyi tanıdığını ve bölgedeki barış sürecinde de olumlu katkılarda bulunduğunu söyledi.Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve başbakanıyla Ortadoğu'daki ve Arap dünyasındaki sorunların çözümünde etkin olduğunu da anlatan Musa, Türkiye'nin Arap Birliği ile birlikte gösterdiği işbirliğinin de önemine dikkat çekti.Yemen'in başkenti Sana'da muhalefetin çağrısıyla binlerce kişi 32 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in görevini bırakması için gösteri yaptı.Basın mensupları, muhalif koalisyonun "ortak buluşma" çağrısı üzerine toplanan göstericilerin, "Tunus Devlet Başkanı 20 yıl sonra gitti, Yemen'de 30 yıl yeter" ve "Yeni göreve hayır, iktidarın babadan oğula geçmesine hayır" diye slogan attıklarını bildirdiler.Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, Eylül 2006'da 7 yıllığına yeniden seçilmişti.Parlamentoda görüşülmekte olan anayasa değişikliğine göre, ülkede şu an iktidarda bulunan devlet başkanına ömür boyu görev yapma hakkı doğacak.Geçiş hükümetinin istifası için gösterilerin sürdüğü Tunus'ta kabine değişikliğine ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.Başkentteki yağmur altında yüzlerce kişi, gece sokağa çıkma yasağına rağmen dördüncü geceyi de başbakanlık ve hükümet binalarının yakınında geçirdi.Devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasına neden olan ayaklanmanın başladığı Sidi Buzid kentinde genel grev ilan edilirken, binlerce kişi geçiş hükümetinin istifası için gösteri yaptı.Tunus'ta gençlerin öncülüğündeki ayaklanma sonucu 23 yıllık Zeynelabidin Bin Ali iktidarının devrilmesinden sonra kurulan ulusal birlik hükümetinde eski bakanların yer almasına verilen tepkiler üzerine ikinci ulusal birlik hükümeti kuruldu.Yeni hükümette, Başbakan Muhammed Gannuşi dışında iktidar partisinden başka kimsenin yer almadığı bildirildi.Gannuşi, televizyondan canlı yayında yeni kabinenin kurulduğunu açıklarken, "bunun bir geçiş hükümeti, geçici bir hükümet olduğunu, yeni hükümetin ülkeyi demokrasiye götürme misyonunu yerine getirinceye kadar görevde kalacağını" kaydetti.Başbakan Gannuşi, ilk serbest seçimlerin bağımsız bir kuruluş tarafından yapılacağını ve uluslararası gözlemciler tarafından denetleneceğini belirtti.Süren gösterilerde istifası istenen Gannuşi yeni hükümette yerini korurken, 12 bakanın değiştiği, içişleri, savunma bakanları dahil eski iktidar partisi RCD'den hiçbir ismin yer almadığı bildirildi.Başbakanın yeni kabinede, içişleri, dışişleri ve savunma bakanlıklarına bağımsız isimleri getirdiği açıklandı.Hükümette Gannuşi hariç, devrilen Bin Ali'nin eski hükümetinden kimsenin olmayacağı yönünde daha önce yapılan açıklamalarda, gösterilerde etkin rolü olan işçi sendikası UGTT'nin ise hükümete katılmayacağı ifade edilmişti.Sendika yetkilileri, geçiş hükümetine katılmayacaklarını söylemişti. Bir sendika kaynağı da, hükümete katılmayacaklarını ancak destekleyebileceklerini ifade etmişti.Sendika, eski hükümetten bakanların kalmasının sendikanın yeni kabineye girişi için engel olduğunu bildiriyordu.

ABD yönetimi, Mısır hükümetinin kendisine yönelik kitlesel sokak gösterilerine rağmen "istikrarlı" olduğunu düşündüğünü bildirdi.





Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin, Mısır hükümetinin "istikrara" sahip olduğunu düşündüğünü kaydetti.





Gibbs ayrıca, göstericilerin şiddete başvurmama yükümlülüğü olduğunu ifade ederek, Başkan Barack Obama'nın da Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i sık sık siyasi reformlara girişmesi için cesaretlendirdiğini belirtti.





Robert Gibbs, Mübarek'i ABD'nin yakın ve önemli bir ortağı olarak niteledi ve Washington'ın Mısır'da taraf tutmadığını ifade etti.





Amerikan AP ajansı Beyaz Saray'ın açıklamasını, Washington yönetiminin, "Mısır'da hükümet karşıtı gösterilerin Hüsnü Mübarek'in vatandaşlarını dinleme konusundaki istekliliğini göstermesi ve 'gerekli' reformları yapması için fırsat olduğunu" düşündüğü şeklinde duyurdu.





ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da Mısır'da gösterilere rağmen hükümetin "sağlam" olduğunu söylemişti.





Mısır'da üçüncü gününe giren, gıda fiyatlarının yüksekliği, yoksulluk ve yolsuzluğa karşı tepkilerle başlayan ve 30 yıllık Mübarek yönetimine karşı protestolara da dönüşen gösteriler üzerine, iktidar partisi diyaloğa hazır olduğunu açıklarken siyasi değişiklikler konusunda bir tavizden

bahsetmemişti.



