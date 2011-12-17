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Dünya

Mısır'daki olaylar futbol yüzünden çıkmış KAHİRE (A.A)

17 Aralık 2011 17:28

-Mısır'daki olaylar futbol yüzünden çıkmış KAHİRE (A.A) - 17.12.2011 - Mısır'da Cuma gününden bu yana muhalifler ile askerler arasında yaşanan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı olayların, futbol yüzünden çıktığı öne sürüldü.  Bazı görgü tanıklarına göre, olayların çıkmasına sebep olan gelişme, başbakanlık binası önünde oturma eylemi yapan muhaliflerin kendi aralarında futbol oynadıkları sırada topun Meclis binasının bahçesine düşmesi ile başladı.  Topu almak üzere bahçeye giren Ala Abdülhadi'nin askerler tarafından dövülerek işkence edilmesi üzerine protestocular ile askerler arasında çatışmalar çıktı.  Görgü tanıkları tarafından çatışmaların çıkış sebebi olarak anlatılan bu olay Mısır Başbakanı Kemal Genzuri tarafından da doğrulandı.  Gelişmeler ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Genzuri, Meclis El Şaabi çevresinde koruma görevi sağlayan askerlerin,  futbol topunu almak üzere meclis bahçesine giren gence yönelik davranışlarını "kabul edilmeyecek kötü muamele" olarak nitelendirdi.  Genzuri, askerlere karşı gösterici gençlerin tepkilerinin de sert olduğunu ifade ederek, olaylar ile ilgili soruşturma açılacağını ifade etti. 

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