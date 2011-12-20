-Mısır'daki olaylar devam ediyor KAHİRE (A.A) - 20.12.2011 - Mısır'da muhalifler ile ordu arasında başkent Kahire'de Cuma günü başlayan çatışmalar aralıklarla devam ederken, taraflar düzenledikleri basın toplantılarında gösterdikleri video görüntüleri ile haklılıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Yüksek Askeri Konsey bir basın toplantısı düzenleyerek, muhaliflerin Başbakanlık binasına ve Bilimsel Araştırma Merkezi'ne molotofkokteylleri ile saldırırken çekilmiş görüntülerini göstererek, askerlerin sadece kamu binalarını korumak için tepki verdiğini ileri sürdü. Yüksek Askeri Konsey adına basın toplantısı düzenleyen General Adil İmara, medyayı da devletin sabote edilmesine yardımcı olmakla suçladı. Mısırlı muhaliflerin ise askerlere cevabı gecikmedi. Yüksek Askeri Konsey'in basın toplantısı düzenleyerek video görüntülerini göstermesine 6 Nisan Hareketi'de aynı şekilde cevap verdi. 6 Nisan Hareketi sözcüleri, düzenledikleri basın toplantısında, askeri polisin protestoculara ateş ederken görüntülerini yayınladı. Mısır'da devlet tarafından işletilen medyada ise olaylar ile ilgili görüş ayrılıkları belirdi. El Ahram Gazetesi'nin İngilizce sitesi olan El Ahram Online, iktidardaki Yüksek Askeri Konsey için ''Askeri cunta'' tabirini kullanmaya başladı. El Ahram'ın Arapça ve İngilizce yayın yapan 3 ayrı internet sitesinde de protestolarla ilgili orduyu ve geçici hükümetin Başbakanı Kemal Genzuri'yi eleştiren haberler yayınlandı. El Ahram protestolarla ilgili yayınladığı haberlerin hemen hemen tamamında, askeri polisin barışçıl protesto gösterisi yapan muhaliflere saldırdığı görüşünü vurguladı. Mübarek'e karşı halk ayaklanmasının başladığı ilk günlerde protestocuları görmezden gelen El Ahram Gazetesi daha sonra özür yazısı yayınlayarak taraf değiştirmişti. Mısır devlet televizyonu ERTU ise muhalifleri suçlamaya devam ediyor. Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü'nün yakılması olayından dolayı göstericileri suçlayan ERTU, askeri yönetimin muhalifleri suçlayan demeçlerine de sık sık yer veriyor. Mısır devlet ajansı MENA ile devletin işlettiği yarı resmi El Cumhuriye Gazetesi ve resmi Nil televizyonu olayları ve tarafların açıklamalarını yorumsuz olarak aktarmaya çalışıyor.