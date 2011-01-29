Mısır'daki isyanın finansmanı ABD mi?

T24 - ABD büyükelçiliklerine ait gizli yazışmaları kamuoyuna sızdıran Wikileaks’in son yayımladığı belgeler, Mısır’daki demokrasi yanlısı hareketin ABD tarafından finanse edildiğine işaret ediyor.





Norveç’in Aftenposten gazetesinin yayımladığı belgelere göre, ABD, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in üzerindeki baskıyı artırmak için bu ülkedeki demokrasi yanlısı gruplara on milyonlarca dolar yardımda bulunmuş.



6 Aralık 2007 tarihinde Kahire’deki büyükelçilikten Washington’da gönderilen belge ABD Uluslararası Gelişim Ajansı’nın (USAID) 2008’de 66.5 milyon, 2009’da ise 75 milyon dolarlık yardımlarla Mısır’daki demokrasi yanlısı gruplara destek verdiğine işaret ediyor.





MÜBAREK’İN ŞÜPHESİ



Aftenposten, “Devlet Başkanı Mübarek’in, ABD’nin demokrasi hareketine destek verdiğinden şüphelendiğini" ancak “ABD’nin yardım programları aracılığıyla Mısır’da halkın sesini güçlendirmek için demokratik kurumların kurulmasına destek vermeye devam ettiğini” belirtti.



Wikileaks’in elindeki 250 binden fazla belgeye erişimi olduğu bilinen gazeteye göre, ABD “Mübarek’e muhalif olan güçlerin desteklenmesine doğrudan katkıda bulundu.”



Salı gününden bu yana ülke tarihinin tanık olduğu en büyük protestoların yaşandığı Mısır'da göstericiler Mübarek’in 30 yıllık iktidarını sarsıyor.





ABD NERELERE PARA HARCADI?



Aftenposten’ın yayımladığı ikinci belge, ABD’nin Mısır’daki demokrasi altyapısının güçlenmesi için harcadığı paranın hem Mısır hükümeti tarafından yürütülen programlara, hem de Mısırlı ve ABD’li sivil toplum örgütlerine verildiğini ortaya koydu.



Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Fayza Abou, yapılan yardımlar hakkında ABD Büyükelçiliği'ne bir mektup gönderdi. Abou mektubunda, USAID’in “resmen sivil toplum kuruluşu olarak kayıt ettirilmemiş 10 örgüte verdiği yardımları kesmesini” istedi.



Abou’nun gönderdiği mektuptan, 28 Şubat 2008 tarihinde Washington’a gönderilen kriptoda bahsedildi.



Dördüncü bir kriptoda da Mübarek’in,yerine geçeceği düşünülen oğlu Cemal’den bahsediliyor. 20 Ekim 2008 tarihli belgede, Cemal için, “Mısır’daki sivil toplum örgütlerine yönelik ABD ve devlet yardımlarından son derece rahatsız” deniyor.





