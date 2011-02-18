-MISIR'DAKİ İSYAN YEREL SİNEMA ENDÜSTRİSİNİ VURDU KAHİRE (A.A) - 18.02.2011 - Mısır'da 25 Ocak'ta başlayan ve 18 gün süren halk isyanının, ülkedeki yerel sinema endüstrisinin üzerine bir gölge gibi çöktüğü, bir çok yapım şirketinin çalışmadığı ve bazı film projelerinin ertelendiği bildirildi. Mısır'da İngilizce yayımlanan yarı resmi "The Egyptian Gazzete"nin internet sitesinde yer alan habere göre, çoğu sinema, 17 saat süren sokağa çıkma yasakları nedeniyle kapatıldı. Bazı sinemalar, matine performansları için sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde 08:00-18:00 arasında açılmalarına rağmen gelir elde edemediler. Ahmet Ez'in çevirdiği "365 Gün Mutluluk" adlı filmin kaybının 10 milyon Mısır Cüneyhi (Yaklaşık 2,5 milyon lira) olurken, Fasel Vana'nın "Aradan Sonra Geri Döneceğiz" adlı filmi gösteriler başlamadan sadece bir hafta önce gösterime girdi ve zararının yaklaşık 15 milyon Cüneyh (3 milyon 750 bin lira) olduğu kaydedildi. İsyanın başlaması ile yaşanan olaylardan etkilenen bir başka film ise Mustafa Şaban ve Gada Adel'in oynadığı "678" adlı film oldu. Haberde, olayların başlamasından 2 ay önce gösterime giren ünlü komedyen Adil İmam'ın baş rolünde oynadığı "El Zahaimar", Ahmet Hilmi'nin oynadığı "Bülbül" ve Ahmet El Sakka'nın oynadığı "Konsolosun Oğlu" filmlerinin de azda olsa olaylardan etkilendiği ifade edildi. Mısır Sinema Sanayi Odası Başkanı Münip El Şafi'ye göre olaylar nedeniyle Mısır sinemasının kaybı 100 milyon Cüneyh (25 milyon lira) dolayında oldu. Şafi, "Yapımcılar para kaybetmek istemeyeceklerdir. Kriz dönemlerinde bazı insanlar kaybeder ama önemli olan gençlerin demokrasi için ne yaptığıdır" dedi.