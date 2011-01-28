-MISIR'DAKİ İŞKENCE WIKILEAKS BELGELERİNDE ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığına ait gizli diplomatik belgeleri açığa çıkaran Wikileaks, hükümete karşı gösterilere sahne olan Mısır'da polis zulmü ve işkenceye ilişkin Amerikan kriptosunu yayımladı. ABD'nin Kahire Büyükelçisi tarafından kaleme alınan 15 Ocak 2009 tarihli belgenin, onbinlerce göstericinin Mısır'da sokaklara döküldüğü dönemde yayına verilmesi dikkati çekti. Ülkede işkencenin ve polis zulmünün rutin ve yaygın olduğu vurgulanan belgede, "polisin sadece adi suçluların itirafını almak için değil, göstericilere, birtakım siyasi tutuklulara ve talihsiz tanıklara karşı da acımasız metotlar kullandığı" belirtildi. Sivil toplum kuruluşlarının sadece Kahire'deki karakollarda hergün yüzlerce işkence vakası olduğu yönündeki iddialarına da yer verilen belgede, polislerin şiddetine ilişkin çok sayıda haber çıktığı ifade edilerek, Kasım 2008'de iki polisin önemsiz bir konuda tartıştıkları sivilleri vurup öldürdüğü bilgisi bu duruma örnek gösterildi. Belgede, "polis zulmünün yetersiz eğitim ve personel eksikliğinden kaynaklandığının belirtildiği" dile getirildi. Genel olarak köktendinci tutuklulara karşı şiddetin azaldığı kaydedilen ABD'nin Kahire Büyükelçisinin kaleme aldığı belgede, bununla birlikte güvenlik güçlerinin hala "siyasi bir tehdit olarak görülen" Müslüman Kardeşler'in üyelerine karşı işkenceye başvurduğu ifade edildi. Bilgisine başvurulan kişilerin son 5 yıldır hükümetin ülkede işkence olduğunu inkar etmekten vazgeçtiği ve sorunun çözümüne yönelik bazı adımlar attığı konusunda hemfikir oldukları belirtilen belgede, bununla birlikte yine bu kişilerin, "İçişleri Bakanlığının ülkedeki polis zulmü kültürünü değiştirmek için harekete geçmeye yönelik siyasi iradesinin eksik olduğuna inandıkları" vurgulandı. ABD Dışişleri yazışmasında, Mısır hükümetinin polisliği, rejim gücü aracı olmaktan çıkarıp bir kamu kuruluşuna dönüştürmek için henüz ciddi bir adım atmadığı eleştirisi de yer aldı.