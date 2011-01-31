Mısır'daki hareketlilik borsayı düşürdü doları yükseltti

T24 - İMKB haftanın ilk seansını 606 puan ve yüzde 0.96 değer kayıpla 62.604 puandan kapatırken, dolar 1.6050 ve faiz yüzde 8.20 düzeyinde dengelendiler.

Merkez Bankası kararları sonrası yabancı çıkışlarına bağlı olarak oluşan kısa vadeli negatif eğilimin ardından yurtiçi piyasada yeni hafta 'Mısır' baskısı ile başladı. İlk tepki sonrası zayıf da olsa tepki hareketi geldi.

Gerek Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolü gerekse petrol yataklarına yakın coğrafik konumu nedeniyle öncelikli etkisi petrol fiyatlarında ortaya çıkan Mısır'daki gelişmeler, büyüme ve enflasyon gibi faktörlere olan etkisi nedeniyle dünya ekonomisi açısından önem taşıyor.

Yurtdışında Mısır'daki gelişmelerin Asya piyasalarında risk primlerini yükseltmesi, artan petrol fiyatlarının enflasyonu körükleyeceği endişeleri hakim olurken, yurtiçi de haftaya satıcılı başladı.

Açılışını 622 puan düşüşle 62.589 puandan gerçekleştiren İMKB-100, satışlarla 61.957 puana kadar geriledi. Düşüş sonrası tepki alımlarıyla kayıpları azaltmaya çalışan borsada en yüksek 62.771 puan test edildi. İMKB-100 ilk seansı 62.604 puandan tamamlarken, 1.28 milyar liralık işlem hacmi kaydedildi.



Faiz sabaha göre bir miktar gevşedi

Geçen hafta satışlarla yüzde 8'in üzerine taşınan 7 Kasım 2012 vadeli gösterge tahvilde satıcılı seyir yeni haftaya başlarken zayıflayarak da olsa sürdü. Bugün en yüksek yüzde 8.33 bileşik seviyesini gören gösterge faiz ardından yüzde 8.2 seviyelerine çekildi.

Tahvil-bono piyasasında bugün ve yarın Hazine ihaleleri takip edilecek. Bugün 29.01.2014 itfa tarihli sabit kuponlu TL cinsi tahvilin ve 24.01.2018 itfalı 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli tahvilin ilk ihracı, yarın ise 07.11.2012 itfalı gösterge kıymetin yeniden ihracı ve 27.01.2016 itfa tarihli TL cinsi sabit kuponlu TL cinsi tahvilin ilk ihracını gerçekleştirilecek.



Dolar 1.61’den döndü

Yabancı alımlarıyla 1.60 TL seviyesini aşan Dolar ise bu sabah 1.61 lirayı gördü. Şu sıra bankalararası işlemlerde en iyi alış/satış 1.6030/1.6060 TL düzeyinde. Uluslar arası piyasada Euro/Dolar 1.3660, Dolar/Yen 82.25 düzeyindeler. Serbest piyasada ise dolar 1.6030 liradan, euro 2.1890 liradan alıcı buluyor.



