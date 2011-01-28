-MISIR'DAKİ GÖSTERİLERDE KAN DÖKÜLDÜ KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'da dördüncü günündeki kitlesel gösterilerin merkezlerinden başkent Kahire'de, uluslararası ajanslar yaralananlar olduğunu haber verirken, El Cezire televizyonu en az bir kişinin öldüğünü duyurdu. Reuters ajansının bir muhabiri, kargaşa içindeki başkent sokaklarında yaralıları, başlarından kanlar akanları ve yerde baygın yatanları gördüğünü kaydederken, göstericilerin nasıl yaralandığı konusunda henüz bilgi alamadığını belirtti. Ajanslar, görgü tanıklarının da Kahire'den benzer görüntüler bildirdiğini duyurdu. El Cezire televizyonu ise Kahire'nin merkezindeki gösterilerde en az 1 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını haber verdi. Televizyon, Mısır'da 2005'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hüsnü Mübarek'in ardından büyük oy farkıyla ikinci olan Ayman Nur'un da yaralandığını duyurdu. Bu arada, El Cezire televizyonu kitlesel gösterilerin yapıldığı diğer kentlerden biri olan Süveyş'te, kent merkezindeki polis karakolunu basan göstericilerin, kentin bu bölgesinin kontrolünü de ele geçirdiğini duyurdu. Televizyon, göstericilerin bastığı karakolun 1973 savaşında İsrail'in komuta merkezi olmasının da sembolik önemi bulunduğuna işaret etti.