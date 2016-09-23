T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'daki göçmen faciasında ölü sayısı 89'a yükseldi

Mısır'da 600 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi

23 Eylül 2016 21:08

Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz açıklarındayken içindeki yaklaşık 600 kaçak göçmenle batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiği bildirildi.

Buheyra Valilik Sözcüsü Vahdan es-Seyyid, "Çarşamba günü meydana gelen tekne kazası sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 34 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi." dedi.

Hayatını kaybedenlerden 16'sının cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirten Seyyid, denizde hayatta olan herhangi bir kimse kalmadığını ifade etti. Seyyid ayrıca resmi olarak teknede kimlerin bulunduğuna dair bir bilginin olmadığını söyledi.

Buheyra Valisi Muhammed Sultan, dün yaptığı açıklamada, batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e ulaştığını duyurmuştu.

Mısır’ın Kefr eş-Şeyh kentinden Akdeniz'e açılan geminin 21 Eylül Çarşamba günü Buheyra açıklarında battığı bildirilmişti. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda 164 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilmişti. Gemide Sudan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu kişilerin bulunduğu ifade edilmişti.

 

ETİKETLER

mısırgöçmenteknebattı89 ölüölü sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24