Mısır'daki göçmen faciasında ölü sayısı 89'a yükseldi

Mısır'ın kuzeyinde Akdeniz açıklarındayken içindeki yaklaşık 600 kaçak göçmenle batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 89'a yükseldiği bildirildi.

Buheyra Valilik Sözcüsü Vahdan es-Seyyid, "Çarşamba günü meydana gelen tekne kazası sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 34 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 89'a yükseldi." dedi.

Hayatını kaybedenlerden 16'sının cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini belirten Seyyid, denizde hayatta olan herhangi bir kimse kalmadığını ifade etti. Seyyid ayrıca resmi olarak teknede kimlerin bulunduğuna dair bir bilginin olmadığını söyledi.

Buheyra Valisi Muhammed Sultan, dün yaptığı açıklamada, batan teknede hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e ulaştığını duyurmuştu.

Mısır’ın Kefr eş-Şeyh kentinden Akdeniz'e açılan geminin 21 Eylül Çarşamba günü Buheyra açıklarında battığı bildirilmişti. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalarda 164 kaçak göçmenin kurtarıldığı belirtilmişti. Gemide Sudan, Eritre, Somali ve Mısır uyruklu kişilerin bulunduğu ifade edilmişti.