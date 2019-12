-MISIR'DAKİ GENEL SEÇİMLER OLAYLI GEÇİYOR KAHİRE (A.A) - 28.11.2010 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, Müslüman Kardeşler ile iktidardaki Ulusal Demokratik Partisi (NDP) taraftarları ve polis arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yetkililer, Kahire'nin El Mattariya bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında, ateşli silahların da kullanıldığı çatışmada ölen kişinin, bağımsız bir milletvekili adayının kardeşi Amr Seyyid Ebu Hamr olduğunu belirtti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü takviyesi yapıldı. Bu arada, Kafrı Şeyh bölgesinde de aynı iki grup arasında çatışma çıktığı bildirildi. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Kafrı Şeyh bölgesinde Müslüman Kardeşler üyeleri ile NDP arasındaki çatışma, kentteki seçim merkezine giden Müslüman Kardeşler yanlılarının, belgeleri olduğu halde içeri alınmamaları üzerine başladı. Görgü tanıkları, çatışmada her iki taraftan da yaralılar olduğunu söyledi. Öte yandan Müslüman Kardeşler'den bazı kaynaklar, örgütün www.ikhwanonline.com adlı web sitesinin çökertildiğini ve siteye erişimin engellendiğini ileri sürdüler. Aynı kaynaklar, örgütün internet sitesini hedef alan saldırının iktidardaki NDP yanlısı bilgisayar korsanları tarafından yapılmış olabileceğini iddia ettiler. -MÜSLÜMAN KARDEŞLER'İN ADAYLARI TUTUKLANDI Mısır güvenlik güçlerinin, ülkenin Akdeniz kıyısındaki Port Said kentinde, Müslüman Kardeşler örgütünün bağımsız adaylarını ve 100 kadar üyesini gözaltına aldığı bildirildi. Müslüman Kardeşler örgütünden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Port Said Valiliğinde kurulan seçim merkezinde adayların ve örgüt üyesi seçmenlerin seçim kartlarına el konularak gözaltına alındıkları ileri sürüldü. Açıklamada, güvenlik güçlerinin gözaltına alma işleminini rastgele yaptığı ve bunun kanunsuz olduğu savunulurken, tutuklanan adayların sayısı ve kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi. Mısır'da bugün 508 sandalyeli meclis için genel seçimlerinin ilk turu yapılıyor.