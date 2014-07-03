Mısır’daki darbenin yıldönümünde meydanlar kapatıldı

Mısır’da Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek Platformu, ülke çapında darbenin protesto edilmesi ve başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’na yürüyüş yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine on binlerce kişi protesto gösterisi için sokaklara döküldü. Mısır yönetimi ise başkent Kahire'deki Rabia ve Tahrir meydanlarını göstericilere kapattı. Darbe rejimi ülke çapında 350 bin güvenlik görevlisini görevlendirdi.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, çağrıyı yapan platformun üyeleri son iki gündür yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Ülkede geçtiğimiz yıl 3 Temmuz’da Abdulfettah Sisi’nin liderliğinde yapılan darbeyle, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tutuklandı ve hapse atıldı.

Mursi hakkında açılan farklı davalardan yargılanıyor. Darbe sonrasında sokağa dökülen göstericilere güvenlik güçlerinin çok sert müdahalesi sonucunda yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı. Müslüman Kardeşler darbe yönetimi tarafından ‘terör örgütü’ ilan edilirken teşkilatın yöneticileri idam cezasına ve ağır hapis cezalarına mahkûm edildi.

Ülkede darbenin ardından başlayan büyük çapta insan hakları ihlalleri nedeniyle mağdur olan kesimler arasında gazeteciler de var.

Haksız suçlamalarla ve hiçbir somut delil olmadan aylarca yargılanan Al Jazeera çalışanları Peter Greste, Muhammed Fehmi ve Baher Muhammed 7 ila 10 yıl arasında hapis cezasına mahkûm edildiler.

Tartışmalı seçimle cumhurbaşkanı seçilen darbe lideri Sisi’nin altından kalkma ihtimalinin en zor olduğu konulardan biriyse, kaosun ve şiddetin de tetiklemesiyle çöküşün eşiğine gelen ekonomi.

Darbe rejimi şu ana kadar Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Körfez ülkelerinin verdiği dış destekle ayakta kalmaya çalıştı.