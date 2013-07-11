'Mısır'daki darbenin kaybedeni Türkiye ve Katar'

İngiliz Financial Times gazetesinde, Mısır’da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbenin bölgesel etkilerini mercek altına alan bir yazı yer aldı. Mısır’da Müslüman Kardeşler’in iktidarı kaybetmesiyle, siyasi İslam’ın en zorlu sınavdan geçtiğini savunan FT, siyasi Vahabizm’e inandıklarına dair hiçbir kanıt bulunamadığını dile getirdi. Gazete, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in darbe sonrası Mısır'a 12 milyar dolar vermeye hazırlandığını hatırlatarak, "Bölge çapındaki sarsıntılar Gazze'den Rabat'a kadar dalga dalga yayılırken, en çok kaybedenlerin başında Müslüman Kardeşler'in eski mali sponsorları Katar ve Türkiye geliyor" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan da Mursi de 'Sandık' dedi

“Neo-İslamcı” olarak tanımladığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye’nin kaderini Suriyeli isyancılarla paylaştığını ve aynı zamanda da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin müttefiki olduğunu öne süren gazete, "Ancak Mursi gibi Erdoğan da seçim sandığından çıkan çoğunluk oyunun kendisine topluma saygısızca davranma hakkı verdiğini sanmakla suçlanıyor" diye yazdı. Gazete, Erdoğan'a göre Gezi Parkı gösterilerinin "uluslararası çevreler tarafından planlanan bir darbe başlangıcı" olduğunu hatırlatıyor ve Başbakan'ın geçtiğimiz hafta Mısır’ın başkenti Kahire'deki olaylar sonrasında tüm üst düzey kadrosunu toplantıya çağırmasının şaşırtıcı olmadığını kaydediyor.