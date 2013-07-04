Mısır'daki darbe dünya liderlerinin gündeminde

Mısır’da gerçekleştirilen darbe dünya liderlerinin de gündemindeydi. Batılı liderlerin, Mısır’da yaşanan gelişmeler için ‘darbe’ (coup d’état) ifadesini kullanmaması dikkat çekerken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkeler askeri müdahaleyi açıkça destek verdi. Liderlerin açıklamasındaki ortak vurgu ise askerin elini yönetimden bir an önce çekmesi ve Mısır’da sivil bir hükümete geçilmesi çağrısı oldu.

Sivil hükümet çağrısı öne çıktı

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), Mısır’da demokrasinin acil olarak yeniden inşa edilmesi çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, “Her iki tarafa da özgür ve adil bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve anayasayla Mısır’ın acilen demokratik sürecini tamama çağrısında bulunuyorum” dedi.

Ashton, Mısır’ın yeni yönetiminin kapsayıcı olmasını umut ettiğini söyleyerek, inanç özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünün dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Lauren Fabius, Muhammed Mursi’nin devrilmesinin ardından en kısa zamanda seçim yapılacak olmasının önemine dikkat çekti. Fabius, sivil barış, çoğulculuk, bireysel özgürlükler ve demokratik geçişin yapılmasını sağlayacak; Mısırlıların liderlerini ve geleceklerini belirleyebilecekleri bir yol haritasının belirlenmesini ümit ettiklerini ifade etti.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Kralı Abdullah, Cumhurbaşkanı olması beklenen Mısır Anayasa Mahkemesi Başkanı Adly Mansur’u tebrik etti. Suudi Arabistan Kralı, “Suudi halkı ve şahsım adına, tarihinin bu kritik döneminde, gelmiş olduğunuz Mısır liderliği göreviniz dolayısıyla sizi tebrik ederim. Mısırlı kardeşlerimizin tutkularını gerçekleştirmesi adına üstlendiğiniz bu sorumlulukta sizin için dua edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Suriye

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Mısır’daki gösterilerle ilgili olarak, “Mursi’nin devrilmesi siyasi İslam’ın sonudur. Dini, politik amaçları için kullanan herkesin sonu budur” dedi. Ülkesindeki isyanla mücadele eden Esad, Mısırlıların Müslüman Kardeşler’in ‘yalanlarını’ fark ettiklerini belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri de Mısır’daki değişikliğin memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “BAE Dışişleri Bakanı Abdullh Zeyid el-Nahayan, ‘Büyük Mısır halkının, ülkelerinin geçtiği bu zorlu dönemi atlatacağından emindir” denildi.

Açıklamada, BAE Zeyid el-Nahayan’ın “Büyük Mısır ordusu, ülkenin koruyucusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Ordu, Mısır’ın bir hukuk devleti olarak kalmasını sağlayacak koruyucu bir kalkandır” ifadelerine de yer verildi.

İngiltere

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague da, Mursi’nin devrilmesiyle ilgili olarak acil itidal çağrısı yaparak, askeri müdahaleyi eleştirdi. Ancak İngiliz bakanın müdahaleyle ilgili “darbe” ifadesini kullanmaması dikkat çekti. Hague, “Mısır’daki durum açık bir şekilde tehlike arz ediyor. Her iki tarafa da şiddetten uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi. William Hague, “İngiltere, demokratik sistemdeki tıkanıkların askeri müdahale yoluyla çözülmesini desteklemiyor” şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri

ABD Başkanı Barack Obama, Mısır ordusunun Mursi’yi devirmesinden duyduğu “derin endişeyi” dile getirerek, acilen sivil hükümete geçiş çağrısında bulundu. Obama, “Demokrasiye geçiş zorluk yaşanmadan gerçekleşmez, ancak sonunda insanların istediği olmalıdır. Mısır halkı, dürüst ve temsil gücü yüksek bir hükümeti hak ediyor. ABD ile Mısır’ın dostluğu ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Mısır’ın demokratik geçiş süreci için, Mısırlılarla işbirliği yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.