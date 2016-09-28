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BBC Türkçe

'Mısır'daki cezaevinde mahkumlar dövülüp aç bırakılıyor'

İnsan Hakları İzleme Örgütü son raporunda, başkent Kahire'deki Tora Cezaevi'nde mahkumların düzenli olarak işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti. Mısır hükümeti iddialarla ilgili yorum yapmadı.

28 Eylül 2016 15:29

New York merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Mısır'ın Tora Cezaevi'nde mahkumların düzenli olarak işkenceye ve kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü 80 sayfalık son raporunda, daha önce de kötü şöhretiyle bilinen cezaevindeki koşulları aktardı.

Rapora göre başkent Kahire'deki cezaevinin, en yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı "Akrep" olarak bilinen bölümünde mahkumlar, çok küçük ve penceresiz hücrelerde tutuluyor, dövülüyor, aç bırakılıyor ve tıbbi destekten mahrum bırakılıyor.

Ayrıca mahkumların aileleriyle avukatlarıyla görüşmeleri engelleniyor.

İngiliz Times gazetesine konuşan Al Jazeera televizyonu muhabiri Abdullah Eş Şami 2014'te bir ay kaldığı "Akrep"i, "mezarlık" olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, geçen yıl cezaevindeki kötü koşullar sonucu en az 6 siyasi mahkumun öldüğünü de iddia etti.

Örgütün Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Joe Stork, raporlarının yayımlanması sonrası şu yorumu yaptı:

"Bu cezaevindeki koşulların düzeltilmesi, Mısır'da yapılacaklar listesinin sonlarında bulunuyor. Siyasi tutuklular sessiz ve umutsuz bırakılıyor."

Mısır İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise suçlamalarla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Ülkede 2013'teki askeri darbe sonrası çoğu görevden uzaklaştırılan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin destekçisi olan 60 bin kişi tutuklanmıştı.

Bu kişiler arasında, Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketinin liderleri de vardı.

Mısır hükümeti daha sonra Müslüman Kardeşleri resmi olarak "terör örgütü" ilan etmişti.

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