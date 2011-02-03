-MISIR'DAKİ ÇATIŞMALARDA 6 ÖLÜ, 846 YARALI KAHİRE (A.A) - 03.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'deki 6 Ekim Köprüsü yakınlarında, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yandaşları ve karşıtları arasında bugün çıkan çatışmalarda yaklaşık 50 kişinin yaralandığı bildirildi. El Cezire tlevizyonu dün ve bugünkü çatışmalarda toplam 6 kişinin öldüğünü, 846 kişinin yaralandığını bildirdi. Televizyon, görgü tanıklarına dayanarak yaklaşık 50 kişinin yaralandığını, güvenlik güçlerinin Tahrir Meydanına çıkan 6 Ekim köprüsü yakınlarındaki göstericilerin meydana girişlerini engellediğini duyurdu. Televizyon dün ve bugünkü çatışmalarda toplam 6 kişinin öldüğünü, 846 kişinin yaralandığını bildirdi. Bu arada bölgedeki AFP muhabiri, tankların Mübarek yanlılarını Tahrir Meydanından püskürttüğünü ve bölgeye girişini engellendiğini söyledi. Öte yandan, Süveyş kentinde de binlerce Mübarek karşıtının gösteri düzenlediği bildirildi. -ŞEFİK ÖZÜR DİLEDİ- Mısır Başbakanı Ahmed Şefik, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek yanlılarının Mübarek karşıtlarına saldırmasından dolayı özür diledi ve olaylarla ilgili soruşturma açılacağı sözü verdi. Başbakan Şefik, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ''Dün olanlar için özür dilerim, çünkü ne mantıklı ne de akla yakın'' dedi. Ahmed Şefik, Mübarek karşıtlarına saldırıyı ''göz göre göre bir hata'' olarak nitelendirdi. Öte yandan başkent Kahire'de, Hüsnü Mübarek taraftarları ve karşıtları arasında yeniden çatışma başladığı bildirildi. Görgü tanıkları, iki tarafın birbirlerine taşlı saldırıda bulunduğunu belirtti. Günün görülen en şiddetli çatışmasının, Tahrir Meydanı'na giden yan sokakta meydana geldiği belirtildi.