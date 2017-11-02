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Dünya

Mısır'daki Büyük Piramit'te yeni bir oda bulundu

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Bilim insanları dünyanın 7 harikasından biri olan ve gizemi hala araştırılan Büyük Giza Piramidi’nde müthiş bir keşfe imza attı ve 30 metre uzunluğunda bir boşluk keşfetti

02 Kasım 2017 20:10

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Bilim insanları dünyanın 7 harikasından biri olan ve gizemi hala araştırılan Büyük Giza Piramidi’nde müthiş bir keşfe imza attı ve 30 metre uzunluğunda bir boşluk keşfetti.
İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nde Mısırbilimci Aidan Dodson, “Bu gizli odalarda bir hazine bulunma ihtimali sıfır” dedi. Fakat uzmanlar bu boşluğun hala gizemini koruyan devasa piramitlerin nasıl yapıldığına dair yeni bilgiler vermesini umuyor.
Giza Piramidi M.Ö. 2509-2483 yılları arasında hükümdarlık yapan firavun Keops tarafından yaptırılmıştı. Kireçtaşı ve granit bloklardan inşa edilen 139 metre yüksekliğindeki yapı antik dünyadan günümüze kadar gelebilen en etkileyici yapılardan biri. (Fotoğraflı)

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