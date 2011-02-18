-MISIR'DA İKİ ESKİ BAKAN TUTUKLANDI KAHİRE (A.A) - 17.02.2011 - Mısır'da devrik lideri Hüsnü Mübarek döneminin iki eski bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı. Mali suçlara bakan savcılık biriminin açıklamasına göre, eski Turizm Bakanı Zuhair Garana ile eski İskan Bakanı Ahmet el Magrabi kamuya ait paraları zimmetlerine geçirdikleri suçlamasıyla tutuklandı. İki bakanla birlikte eski iktidar partisinin önde gelen isimlerinden olan işadamı Ahmet Ezz de aynı suçlamayla tutuklandı. Her üç isim için de daha önce yurt dışına çıkış yasağı konmuş, malvarlıkları dondurulmuştu. -ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI DA KİLİSE SALDIRILARINI PLANLAMAKLA SUÇLANIYOR Mısır eski İçişleri Bakanı Habib El Adli'nin, İskenderiye Azizler Kilisesi'nde 2011 yılının ilk günü yaşanan ve 20'den fazla kilise müdaviminin ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıyı planlamakla suçlandığı bildirildi. Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan bağımsız, muhalif El Mısri El Youm gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, adli yargı kaynakları, Adli'nin hakkındaki yasal prosedür tamamlandıktan sonra yargı araştırmasının yakında başlayacağını kaydettiler. Aynı kaynaklar, Adli'nin İskenderiye kentinde 2011 yılının ilk günü yaşanan kilise saldırısının planlaması başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Mübarek'in istifası ile sonuçlanan gösteriler sırasında polise, protestoculara karşı ateş açma emri verme, kara para aklama, vurgunculuk ve dolandırıcılık suçlamaları ile karşı karşıya kalacağını savundular. Askeri savcıların Adli'nin eski yardımcılarından bir kaçından tanıklık yardımı aldığını öne süren söz konusu kaynaklar, savcıların yargılamayı başlatabilmek ve suç kanıtı elde etmek maksadı ile Adli ve bakanlık yetkilileri arasında kaydedilen konuşmaları dinlediklerini ileri sürdüler. İskenderiye Azizler Kilisesi önünde 1 Ocak 2011 sabahı meydana gelen saldırıdan sonra Mısır eski İçişleri Bakanı Habib El Adli, saldırıyı Gazze şeridinde faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı İslam Ordusu adlı bir örgütün yaptığını öne sürmüş, sözkonusu örgüt Adli'nin iddialarını yalanlamıştı.