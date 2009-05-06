Mısır'da zenginleştirilmiş uranyum izine rastlandı

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Mısır'da nükleer silah yapımında kullanılmaya elverişli uranyum izine rastlandığını bildirdi.



UAEA'nın gizli raporunda, zenginleştirilmiş uranyum izine, Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeydoğusundaki İnşas tesisinde geçen yıl ve önceki yıl rastlandığı ve araştırmanın devam ettiği belirtildi. Mısır'ın İnşas'ta iki araştırma reaktörü bulunuyor.



Raporda, zenginleştirilmiş uranyumla birlikte seyreltilmiş uranyum izine de rastlandığı kaydedildi.



Mısır'ın, uranyum parçacıklarının ülkeye radyo izotop konteynırlarıyla gelmiş olabileceğini düşündüğü ifade edildi.

